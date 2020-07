3 stiluri de amenajari interioare, care te reprezinta?

Legatura dintre personalitatea ta si stilul de amenajare a locuintei este evidenta, iar aceasta conexiune este tradusa de specialisti prin confort personal, caldura, energie, detalii esentiale pentru orice camin. Descopera in randurile urmatoare cateva stiluri decorative captivante, dar si care sunt elementele cheie care le definesc.

Stil modern

Caracteristicile specifice ale stilului modern sunt organizarea pragmatica, integrarea de obiecte versatile, mobilier ce se evidentiaza prin confort ridicat, originalitate, cromatica pastelata inspirata din natura, accesorizare discreta. Stilul modern este potrivit oamenilor activi, practici, care doresc sa valorifice eficient tot spatiul si sa se bucure de confort ridicat.

Stil contemporan

De cele mai multe ori se face confuzie intre cele doua curente asta pentru ca au numeroase elemente comune, insa trebuie precizat ca stilul contemporan aduce in prim plan corpuri de mobilier, decoratiuni de perete si alte obiecte de actualitate, specifice perioadei in care traim. Mobilierul contemporan se evidentiaza prin unghiuri bine accentuate, asocieri inedite de materiale, integrarea naturala a inovatiilor moderne in ambient. Spatiile amenajate in stil contemporan sunt aerisite, au zone deschise bine valorificate iar trecerea dintre doua incaperi se face natural, nu este delimitata de usi, pereti sau alte constructii.

Daca indragesti confortul si vrei sa fii in tendinte cu siguranta ti se potriveste acest stil. Te defineste curentul contemporan daca te numeri printre cei ce doresc sa se bucure de avantajele tehnologiei moderne si a materialelor inovatoare, nou aparute pe piata.

Stil Shabby Chic

Stilul shabby chic este asociat cu personalitatile romantice care doresc sa se bucure de fiecare corp de mobilier, de fiecare obiect si decoratiune pe care o au in posesie. Un stil putin pretentios ce poate fi pus in valoare de sezlonguri si otomane inteligent integrate in colturile de recreere, de covoare aruncate cu nonsalanta sau corpuri de mobilier cu finisaje vintage. Cosurile pentru depozitare, covorul din rogojina si fata de masa cu motive florale sunt cateva elemente care definesc perfect acest curent decorativ.

Ti se potriveste amenajarea shabby chic daca esti o persoana familista, apreciezi toate darurile primite de la prieteni, indragesti culorile pastelate si trasaturile vintage.

Acestea sunt cateva dintre curentele in amenajare care au reusit sa capteze atentia oamenilor activi si a tinerilor cosmopoliti. Care este stilul tau?

Sursa de imagine:

Followtheflow / Shutterstock.com