REVOLTĂTOR! DIRECTORUL ROMSILVA, GEORGE MIHĂILESCU, ÎNJURAT DE POLIŢIŞTI7

Unul dintre cei mai civilizaţi oameni din câţi ştiu, mă refer la dl George Mihăilescu, directorul Romsilva Vâlcea, până de curând director general al Pădurilor României, a fost oprit în trafic şi înjurat ca la uşa cortului de un poliţist vâlcean. Ceva e putred la Poliţia Vâlcea, dacă ne amintim să hărţuirea la care a fost supus primarul Mircia Gutău (criterii.ro).

Iată ce scrie pe Facebook dl George Mihăilescu:

Incredibil ce face pandemia din noi, oamenii .

Astăzi 9 mai 2020, ora 19:21 in localitatea Golesti, judetul Vâlcea, am trăit “apogeul ” carierei mele de țăran dintr-un sat de la poalele munțiilor Făgăraș și de pe Valea Topologului !

In conformitate cu prevederile legale in vigoare am fost oprit, de către un echipaj format din subofițerii din Poliția Română, Jandarmeria Romană și Politia Locala Rm Valcea,in punctul intersecție DN 7 cu DN 74 C din localitatea Blidari, Judetul Vâlcea .

Da, recunosc că mă întorceam din judetul Argeș, de la mama mea și de la munca la grădină !

M-am legitimat agentului de Politie Locala identificat cu Nr.00XX de la Poliția Locală Rm Vâlcea care, in această perioadă, conform celor spuse de reprezentanții acestora, sunt subordonații Poliției Române și mi-a notat datele de pe Cartea de Identitate pe o coala de hârtie !

Am invocat directiva europeană și legislația privind protecția datelor personale și mi-au spus ca sunt “contra lor “?

Că ce “ei stau in strada degeaba “?

https://www.dataprotection.ro/

Din păcate,agentul principal de Poliție C.R , m-a apostrofat foarte tare și m-a înjurat cum nu m-a înjurat nimeni, niciodată in cei 53 de ani de viață!

Asta este : Pandemia de Covid 19 face să trăim asemenea episoade triste !

Luni voi depune plângere .

Știu ca nu am nici-o șansă, deoarece este vorba mea împotriva afirmațiilor reprezentanților Statului Român, care actionează in spiritul și litera Ordonantelor Militare emise de Guvernul României !

Ca ofițer in rezervă, cu specialitatea militară de vânători de munte, din cadrul Armatei Române, am învățat că regulile sunt făcute să fie respectate ! Dar și oamenii și demnitate lor trebuie respectată !

Rămân cu speranța ca după ce trece pandemia de Covid 19 , ne facem bine !