Doua noi cazuri de coronavirus la Valcea. Pacientii sunt asimptomatici

COMUNICAT DE PRESA

In data de 07.05.2020 situatia pacientilor confirmati Covid19 si internati in Spitalul Judetean de Urgenta Valcea se prezinta in felul urmator:

• La sectia Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea se afla internati 8 pacienti confirmati Covid19.

– 5 pacienti sunt asimptomatici,

– 3 prezinta forme usoare ale bolii.

In ultimele 24 ore s-au externat 3 pacienti vindecati si s-au internat 2 pacienti pozitivi (asimptomatici).

Departament de Comunicare al

Spitalului Judetean de Urgenta Valcea