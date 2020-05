Dorina Mutu, cofondator Annabella: În criza coronavirus  ne-am aliniat normelor de bună-credință și am făcut apel la responsabilitate 

Ce decizii de business a luat compania dvs de la izbucnirea epidemiei de coronavirus?

Am luat numeroase decizii de la izbucnirea epidemiei de coronavirus atât acțiuni ce vizează direct specificul business-ului nostru cât și înăsprirea și introducerea noilor norme de igienizare în lanțul de magazine Annabella și Fabrica de Conserve Râureni.

Concret, în rețeaua de magazine am emis către partenerii locali și furnizori comenzi cantitative mai mari față de o perioada obișnuită luând în considerare o durata de stoc mai mare la produsele de baza și articolele căutate în această perioada, încercând să avem o disponibilitate cât mai mare la întreg sortimentul. În acealși context ne-am aliniat normelor de bună-credință și am făcut apel la responsabilitate în achiziția a maximum 6 bucăți din fiecare articol de baza pentru a servi intereselor tuturor clienților noștri. De asemenea ne-am extins serviciul de comenzi cu livrare la domiciliu în municipiul Râmnicu Vâlcea și în orașele adiacente pentru a veni în sprijinul tuturor persoanelor fără posibilitatea de a ieși la cumpărături, transportul fiind gratuit.

Cu toate acestea focus-ul nostru principal încă din prima zi a fost și va fi în continuare siguranța și sănătatea angajaților noștri, să le asigurăm atât lor cât și clienților un mediu sigur în care să își facă cumpărăturile.

La Râureni preocuparea noastră principală este producția și livrarea produselor noastre către consumatori pe tot lanțul de producție și livrare în condiții de maximă siguranță.

Care sunt măsurile pe care compania dvs le-a luat în sprijinul angajaților de la izbucnirea epidemiei de coronavirus?

Pe partea de retail, ne-am aliniat normelor de igienă impuse și am adoptat un plan zilnic de dezinfectare a zonelor de la casele de marcat, grupurile sanitare, mânerele cărucioarelor și coșurilor de cumpărături, am alocat mănuși, măști și viziere de protecție angajaților din magazine, și bineînțeles le-am pus la dispoziție substanțe cu rol dezinfectant pentru uz propriu. S-au montat panouri de plexiglas la toate casele de marcat. Am redus programul de lucru cu 3 ore și totodată, am elaborat un plan de lucru pentru toți angajații din magazine, cu 2 ture distincte care să nu se întâlnească niciodată si care se le ofere 3 respectiv 4 zile libere pe săptămâna, timp necesar pentru a-l petrece în siguranță cu copiii sau familia.

Pe partea de producție am suplimentat încă din primele zile măsurile de igienă, introducând pe lângă cele deja existente, măsuri specifice precum dotarea personalului cu măști și viziere, limitand accesul persoanelor din afara societății în incinta fabricii. De asemenea programul de lucru a fost redus de la două schimburi la un schimb iar angajaților în vârstă, mai vulnerabili le-am acordat concediu de odihna. Am comunicat obligația de informare a conducerii, în cazul intrării în contact cu persoane care provin din zone cu transmitere comunitară, aceste ultime două măsuri fiind valabile și pentru rețeaua de magazine Annabella.

Care ar fi măsurile guvernamentale ce ar trebui luate în următoarea perioada de timp pentru atenua efectele negative ale coronavirusului asupra activității din sectorul în care activați?

Masurile anunțate deja de stat ar trebui să ajungă la noi prin efectele acestora, sperăm să vedem concret măsuri de susținere in ceea ce privește zona de retail cum ar fi:

-crearea mai multor culoare de transport intern și internațional pentru a asigura aprovizionarea centrelor și a platformelor logistice cu produse perisabile ale caror durata de viata este mai scurta, ex. Fructe de import;

-sprijinirea producătorilor și facilitarea accesului lor la materiile prime pentru a ne furniza produsele necesare;

-accesul facil la achiziția de materiale de protecție a angajaților din întreg sectorul de retail ( mănuși, măști, combinezoane, substanțe cu rol dezinfectant) care să ne permită oferirea serviciilor în deplină siguranță tuturor clienților și partenerilor din mediul de afaceri;

-reglementarea politicii prețurilor la produsele de bază în condițiile stării de urgență astfel încât să putem menține prețurile la un nivel acceptabil pentru clienții noștri.

Când vine vorba de fabrică:

-sprijinirea producătorilor de materii prime pentru a ne furniza produsele necesare procesării și onorării comenzilor de materii finite;

-furnizarea utilităților la un preț subvenționat , în momentul de față acestea reprezintă 20% din costul de producție;

-promovarea produselor românești în fata celor din import prin micșorarea taxelor de către marii retaileri și stabilirea unui preț pentru producători care să acopere creșterea costurilor de producție.

Care sunt scenariile posibile pe care le vedeti pentru business-ul dvs daca epidemia continua si/sau ia amploare? Dar pentru intreaga economie romaneasca?

Evident că economia globală și implicit economia românească vor avea de suferit în urma acestei pandemii. Zonele de business în care activăm sunt unele dintre cele mai importante în această perioada și este datoria noastră să ne asigurăm că lucrurile funcționează bine. Agricultura poate fi domeniul salvator din economie, dacă condițiile meteo vor fi favorabile culturilor agricole.

Cu toate acestea business-urile noastre pot fi afectate in urmatoarele scenarii:

-În ceea ce privește rețeaua de magazine, producătorii să nu mai poată onora și furniza comenzile din lipsa de materii prime prin limitarea importurilor de ambalaje și restricționarea transportului. Aceste lucruri pot rezulta în lipsa de mărfuri la raft. Un alt efect al pandemiei care trebuie menționat este că odată cu scăderea veniturilor va fi afectat și coșul de cumpărături.

-La Râureni ne putem confrunta cu lipsa de materii prime necesare producției cât și a materiilor prime auxiliare precum borcane, capace, etc.

Ambele companii pot fi afectate de lipsa de personal dacă pandemia continuă sau ia amploare. Cu toate acestea suntem convinși că ne vom adapta, vom găsi soluții alternative pentru problemele ce pot apărea si suntem increzatori ca vom trece cu bine peste aceste încercări istorice pentru noi ca și generație.

Cum credeti ca ati putea ajuta comunitatea – sociala si/sau de business?

Alături de cadrele medicale din spitale și de pe ambulanțe, ne considerăm la rândul nostru în prima linie. Zonele de business în care ne desfasuram activitatea ne obligă să rămânem implicați până la ultimul angajat din magazine, fabrică, depozite sau cei care sunt implicați logistic în transportul mărfurilor. Dorim să rămânem un partener de încredere atât pentru clienți cât și pentru furnizorii cu care colaborăm. Toate aceste lucruri le putem face împreună, activând ca ambasadori ai responsabilității în efectuarea cumpărăturilor, apelând la calm și compasiune față de semenii noștri care au nevoie să ne simtă aproape zi de zi. Pe plan local avem în derulare o campanie care se intitulează “Annabella are grijă de vârstnicii vâlceni” prin care venim în sprijinul persoanelor în vârstă, cu venituri modeste. Vom pregăti pachete care conțin produse alimentare de bază și non-alimentare care să le ofere o parte din nevoile aceastei perioade dificile.

La nivel național ne-am alăturat la randul nostru strângerii de fonduri pentru dotarea spitalelor cu echipamente medicale cu suma de 50.000 lei si am achizitioant echipamente medicale de protecție pe care urmează să le donăm spitalelor. În ceea ce privește Fabrica de Conserve Râureni avem în desfășurare o campanie prin care donăm 2% din prețul fiecărui produs Râureni spitalului de boli infecțioase Matei Bals. Pe lângă cele menționate mai sus mai avem si alte proiecte umanitare in care suntem implicați dar pe care nu le vom mentiona aici.

Profităm de această ocazie să încurajăm toți antreprenorii să nu se lase descurajați de această perioadă dificilă cu care ne confrutam, să se adapteze noilor cerințe ale pieței, să își pună pe hold investițiile mari și să acorde timp piețelor și obiceiurile de consum să se reașeze.

Sursa: forbes.ro