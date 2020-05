Decapitarea site-ului media justitiarul.ro, în România pandemică

Viziunea noastră despre realitate este dată de sursele de informație pe care le accesăm și care implicit ne sunt accesibile. Cei mai mulți dintre noi apelăm la sursele online și, din nefericire, uneori, doar la acestea. Selecția site-urilor din care ne extragem informația ține în primul rând de capacitatea individuală de discenere între autentic, veritabil și implicit adevărat și ceea ce este fals și pervertit, atribute implicite ale minciunii.

Starea actuală din România și din întreaga lume, dealtfel, este dată de nivelul și orientarea presei care, din nefericire, deservește diverse interese și este din ce în ce mai puțin interesată de adevăr.

De ce? Pentru că, de foarte multe ori, adevărul este dur și impactul asupra oamenilor obișnuiți este șocant. De multe ori, am fost avertizat vis-a-vis de ceea ce am scris că informațiile pe care le vehiculez sunt departe de percepția și înțelegerea comună. Nu mi s-a imputat atât gradul de adevăr conținut în articolele scrise cât mai ales gradul de accesibilitate a datelor pe care le-am pus în circulație și, implicit, deranjul pe care pot să îl cauzez anumitor persoane sau structuri de putere.

Cineva ar putea să îmi replice, s-ar putea pe bună dreptate, că oamenii nu sunt interesați de aspecte profunde ci doar sau, mai ales, de aspecte de suprafață, într-o expresie plastică aceștia alunecă la suprafața lucrurilor sau evenimentelor fără a căuta aspectele profunde, cauzalitatea ultimă și structurile din umbră ce le generează. De aceea sunt rare site-urile de știri care abordează majoritar astfel de informații și care trec dincolo de aparențe, prezentând rădăcina ascunsă a lucrurilor vizibile.

Justitiarul.ro este sau era, cel puțin până acum câteva zile, un astfel de site. Avea publicul său fidel. Aici nu citeai despre starea vremii sau ce-a mai făcut vedeta X sau Y, ci aveai contact cu aspecte politice, sociale, economice etc. relevante pentru condiția actuală din România sau din lume.

Site-ul media justitiarul.ro avea poziția lui extrem de clară în peisajul presei românești actuale, cu un status bine definit care îl evidențiază între site-urile de profil.

A fost fondat în anul 2000, de către Marius Albin Marinescu, apărând în print, iar, din 2006, fiind și cu ediție online, având difuzare națională până în decembrie 2012 și apoi doar online. Incisiv, cu informații pertinente, exclusiv pentru persoane apte ce puteau să digere acestă abordare. Era necesar să deții totuși o minimă cultură politică și economică pentru a putea înțelege subiectele abordate. Articolele publicate făceau legătura cu alte articole anterioare astfel că, în cazul în care abordai un anumit subiect puteai să dispui de o informație amplă și completă despre evenimentul aflat în dezbatere prin intermediul nenumăratelor articole conexe.

Rar, extrem de rar, am citit articole pe acest site care nu erau foarte bine documentate cu trimiteri exacte și precise către surse care și-au dovedit credibilitatea în timp. Evident că existau și parti-pris-uri printre autorii care publicau aici. Puteai găsi aici, spre exemplu, articole pro sau contra PSD. Nu a existat din acest punct de vedere nici un fel de cenzură politică.

Au existat numeroase informații care au fost enunțate în premieră pe acest site deținut de Marius Albin Marinescu. Cea mai cunoscută dintre acestea este cea care viza scandalul Forumului Democrat German și legătura cu organizația nazistă Grupul Etnic German, precum și retrocedările din Sibiu patronate de ex-primarul Sibiului și ex președintele Forumului Democrat German, actualul președinte al României Klaus Werner Iohannis. Unii jurnaliști au citat explicit, specificând sursa primară a acestor informații în persoana lui Marius Albin Marinescu și a site-ului justitiarul.ro.

Nenumărați autori s-au regăsit ca semnatari ai unor articole pe acest site, cum ar fi printre alții profesorul universitar dr. Corvin Lupu, istoric specializat în istorie contemporană, mai precis expert în domeniul serviciilor de informații românești, precum și Cornel Dan Niculae, cel mai pertinent comentator al influenței lojelor masonice în România.

Eu însumi n-am citit niciun articol care să poarte semnătura lui Marius Albin Marinescu și care să nu fie extrem de documentat cu trimiteri ce puteau fi verificate și care dispunea de argumente logice extrem de greu dacă nu imposibil de combătut. Am citit, de asemenea, și nenumărate articole care făceau trimiteri la articole din presa internațională și care ofereau o perspectivă nouă evenimentelor comentate.

În calitate de cititor fidel, împreună cu mulți alții, al acestui site, mă găsesc în poziția ingrată de a fi lipsit de o sursă de informații unitară, care îmi oferea o perspectivă veridică și clară asupra evenimentelor trecute sau aflate în derulare.

Cei care se află în spatele acestei suspendări dovedesc faptul că le e frică, dând dovadă de lașitate și slăbiciune și, implicit, temându-se de faptul că există oameni care pot să fie interesați de adevărul dincolo de aparențe. Aceasta arată că, în fapt, traficul generat de acest site era extrem de mare, și, ceea ce este mai important, informațiile vehiculate au dezvăluit o multitudine de manevre politice din umbră pe care extrem de puține site-uri media aveau curajul să le pună în circulație.

Este și acesta un semnal clar că ei nu controlează toate aspectele și faptul că, anii în șir, acest site le-a stat ca „sula-n coaste”, ca să citez aici din venerabilul ex-președinte al României, Ion Iliescu. S-a profitat într-un mod abject și mizerabil de starea de urgență decretată pentru a decapita acest site.

Pretextul sub care a fost realizată acestă punere sub interdicție a acestui site din perspectiva ANCOM ar fi două articole care vizează site-ul justitiarul.ro, și care, conform GCS, „ar promova ideea că pandemia ar fi fost creată artificial pentru a legaliza abuziv vaccinarea”.

Precizăm că Marius Albin Marinescu nu a fost contactat, în nici un fel, așa cum prevede legislația în vigoare pentru o eventuala ștergere a articolelor incriminate.

Iată care sunt reglementările Grupului de Comunicare Strategică privind modul de acțiune legat de fake-news, în conformitate cu propriul comunicat de presă citez:

„În conformitate cu prevederile Art. 54 din Decretul de instituire a stării de urgenţă pe teritoriul României, dispoziţia referitoare la eventuala blocare/dezactivare a unei publicaţii online, în cazul propagării unor campanii susţinute de fake news, este emisă de Ministrul Afacerilor Interne, în baza analizei Grupului de Comunicare Strategică.

Dispoziţia Ministrului Afacerilor Interne este implementată prin decizie a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

Precizăm faptul că această reglementare nu priveşte instituţiile de presă recunoscute la nivelul opiniei publice, a căror identitate este cunoscută, şi cu care autorităţile se află într-un raport de colaborare şi dialog permanent.

Acest instrument priveşte combaterea acţiunilor de dezinformare a căror scop este de a induce panica, prin intermediul unor publicaţii fără identitate ori a unor publicaţii care în mod sistematic prezintă informaţii fără bază reală.

Analiza se va realiza asupra fiecărui caz în parte şi va fi în mod obligatoriu deschis un dialog prealabil cu reprezentanţii publicaţiei (dacă pot fi identificaţi) care ar putea face obiectul unei asemenea analize„.

Prin modul efectiv de operare Grupul de Comunicare Strategică a încălcat, flagrant, toate acest aspecte. Marius Albin Marinescu putea fi contactat telefonic și se putea comunica cu el prin intermediul adresei contact@justitiarul.ro care figurează pe site. Identitatea site-ului era cunoscută online din 2006, deci de 14 ani, iar ziarul în print a fost înființat în urmă cu 20 ani, respectiv din anul 2000. Nimic din ceea ce se prevede în propriul comunicat nu a fost respectat de către Grupul de Comunicare Strategică. Acesta a luat hotărârea de a suspenda traficul online, în dispreț total față de propriile reglementări și față de cititorii site-ului.

Avem, în fapt, de a face cu o încălcare flagrantă a celor mai elementare norme de comunicare într-o societate democratică. Probabil că eu nu înțeleg și ne aflăm, de fapt, în plină dictatură de factură orwelliană.

Am solicitat explicit opinia Marius Albin Marinescu, în legătură cu decizia luată.

Marius Albin Marinescu:

Am înfiinţat, în septembrie 2000, publicaţia JUSTIŢIARUL, revistă de atitudine împotriva corupţiei şi abuzurilor, cu motto-ul „Adevărul mai presus de teamă!”, devenită din anul 2006 și publicație online. Aceasta a avut scopul de a reprezenta un „vehicul de comunicare” a unei diversităţi de opinii despre realitatea istorică şi cea actuală, astfel încât, prin dezbatere şi schimb de informaţii, să ajungem la o mai bună înţelegere a trecutului şi a prezentului nostru.

Am considerat că o societate este în mod real democratică dacă presa este liberă și independentă, fără ingerinţe şi presiuni de orice natură, inclusiv politice.

Ca orice jurnalist, am crezut că prevederile constituţionale vor fi respectate şi aici fac trimitere la dispoziţiile art. 30 alin. 1-4 din Constituţia României care statuează:

Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabil.

Cenzura de orice fel este interzisă.

Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.”

Prin adoptarea Deciziei nr. 506/23.04. 2020 a ANCOM, practic a fost suprimată o publicaţie, contrar dispoziţiilor constituţionale citate mai sus.

A fost nesocotit principiul egalităţii armelor consacrat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dacă avem în vedere chiar conţinutul deciziei 506/23.04.2020.

Din considerentele deciziei se motivează (la fila 2, paragraful 2): „Având în vedere că, astfel după cum rezultă din analiza înaintată Ministerului Afacerilor Interne de către Grupul de Comunicare Strategică, în data de 25 martie 2020, acesta a transmis pe cele două adrese de email ale redacţiei solicitarea de a elimina o serie de articole disponibile pe site-ul http://romania–veche.ro, deoarece informaţiile prezentate prin intermediul acestora se înscriu în categoria «fake new»”, fiind apoi descrise pe larg articolele la care au făcut referire.

În ceea ce priveşte site-ul https://www.justitiarul.ro, nu s-a primit la redacţie nicio notificare, nicio înştiinţare din partea Ministerului Afacerilor Interne, aşa cum s-a procedat cu cealaltă publicaţie suspendată prin aceeași decizie, neavând ştiinţă că se dorea eliminarea unor articole publicate pe acest site, lucru pe care cu siguranţă îl efectuam, dacă beneficiam de aceeaşi procedură ca şi publicaţia românia veche.ro, desigur că nebeneficiind de egalitate de tratament nu am avut posibilitatea să dau curs acestor solicitări, fapt ce a condus la blocarea publicaţiei administrată de mine.

Dintre articolele incriminate în Decizia ANCOM, doar articolele „Isteria Covid: Pretext pentru legi abuzive și limitarea drepturilor omului” și „SUA: Centrele de urgență COVID-19 anunțate ca fiind «ultra-saturate» sunt ultra-goale” aparțin site-ului justitiarul.ro, cu mențiunea că în Decizia ANCOM se repetă în mod greșit de două ori primul titlu („Isteria Covid: Pretext pentru legi abuzive și limitarea drepturilor omului”), prima dată având link-ul celui de-al doilea articol, respectiv https://www.justitiarul.ro/sua-centrele-de-urgenta-covid-19-anuntate-ca- fiind-ultra-saturate-sunt-ultra-goale/

Fac, de asemenea, menţiunea că articolul: „Isteria Covid pretext pentru legi abuzive” a fost publicat anterior primului decret de declarare a stării de urgenţă și în consecinţă acestui articol nu-i sunt aplicabile prevederile art. 91 din Decretului nr. 240/2020, raportat la prevederile art.15 alin. 2 din Constituţia României care consacră neretroactivitatea legii.

Referitor la conținutul celor două articole, îl citez pe colegul Andrei Nicolae de la „Active News”:

„Conform autorităților, primul articol, care este de fapt un editorial al jurnalistului Albin Marinescu, «este lansată în spațiul public informația că pandemia de COVID-19 a fost creată pentru a legaliza abuziv vaccinarea». În realitate, în textul menționat, Albin Marinescu spune că «isteria cu coronavirusul» a fost creată pentru a legaliza abuziv vaccinul obligatoriu și nu că «pandemia de Covid-19 a fost creată”, ceea ce este cu totul altceva».

În articolul «SUA: Centrele de urgență COVID-19 anunțate ca fiind „ultra-saturate” sunt ultra-goale!», justițiarul.ro preia niște video-uri (acum șterse) cu cetățeni care, susțineau ei, s-ar fi deplasat în locuri descrise ca centre de urgență pentru bolnavii de Covid – 19 și care de fapt ar fi goale. Aceste imagini erau însoțite de comentariul unui anume Mihnea Codrescu, din Franța. Și acest articol este, după modul la care este scris, tot o opinie și/sau un comentariu personal al celui care semnează, Mihnea Codrescu.”

În concluzie, Art. 91 (3) din Decretul 240/2020, impunea informarea utilizatorilor site-ului considerat în culpă şi de asemenea nu prevedea suprimarea publicaţiei în integralitate ci numai a articolelor pretinse a fi neconforme cu realitatea.

În situaţia în care publicaţia https://www.justitiarul.ro ar fi fost notificată, ca şi publicaţia românia–veche.ro, am fi dat curs acesteia şi am fi radiat cele două articole.

*

Sper că doar în urma unei erori s-a vehiculat în articolul semnat de Viorel Tudorache următoarea remarcă „Site-urile romania-veche.ro și justitiarul.ro sunt editate de firma NetDesign SRL din Bistrița”, ceea ce reprezintă un neadevăr. Firma NetDesign SRL din Bistrița este firma care realizează hostingul (găzduirea) pentru ambele domenii nicidecum editarea comună a acestor publicații. Romania-veche.ro este un site apărut recent pe piața online media, domeniul fiind înregistrat în februarie 2020. Deci nici o legătură între cele două site-uri în afara de găzduirea la aceeași firmă de hosting.

În privința argumentației ANCOM aceasta nu se susține prin nimic.

Motivul invocat ar putea fi aplicat la extrem de multe site-uri din Romania.

Voi oferi doar trei exemple ilustrative în acest sens:

Profesorul Luc Montagnier, câștigător al Premiului Nobel pentru Medicină în 2008 afirmă:

„Împreună cu colegul meu, biomatematicianul Jean-Claude Perez, am analizat cu atenție descrierea genomului acestui virus ARN. Nu am fost primii, un grup de cercetători indieni a făcut un studiu care arată că genomul complet al acestui virus are în interior secvențe ale altui virus, cel al SIDA.”

Veți găsi această știre practic preluată de marea majoritate a site-urilor din România

https://evz.ro/verdictul-unui-laureat-al-premiului-nobel-virusul-a-fost-creat-in-laboratorul-din-wuhan.html

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/medicul-care-a-descoperit-hiv-laureat-nobel-este-convins-ca-virusul-wuhan-a-fost-creat-in-laborator–250189.html

Am dat exemplu doar două articole de la două publicații care încă operează pe piața media din România dar exemplele pot fi extinse în cazul nenumăratelor alte publicații.

Cea de-a doua știre preluată de asemenea de cea mai mare parte a presei vizează utilitatea instituirii carantinei având în vedere evoluția virusului:

«Prof. Isaac Ben-Israel, de la Universitatea din Tel Aviv, susține că analiza pe care a făcut-o asupra noului coronavirus arată că epidemia își atinge vârful la 40 de zile, după care intră într-un declin rapid. După 70 de zile dispare, indiferent de măsurile de distanțare socială impuse de guvernele din întreaga lume, scrie „The Telegraph”. »

Această știre o regăsim practic pe cea mai mare parte a site-urilor de știri din România.

https://monitorulapararii.ro/coronavirus-in-lume-live-update-25-aprilie-cercetator-israelian-coronavirusul-dispare-in-70-de-zile-indiferent-de-restrictiile-sociale-primul-vaccin-1-31536

Vedeți că totuși aceaste site-uri funcționează bine mersi.

Noroc că ANCOM -ul nu funcționează în Marea Britanie, altfel cred că închidea și „The Telegraph”.

Și, în sfârșit, cea de-a treia știre:

«Toate victimele coronavirusului, cărora le-a făcut autopsia, aveau comorbidități atât de grave, încât, „oricât de crud ar suna, oricum ar fi murit în cursul acestui an”, a afirmat medicul legist pentru cotidianul „Hamburger Abendblatt”.»

https://www.libertatea.ro/stiri/medic-legist-german-toate-victimele-coronavirusului-carora-le-a-facut-autopsie-aveau-comorbiditati-atat-de-grave-incat-oricat-de-crud-ar-suna-o

https://magnanews.ro/2020/04/un-medic-german-care-a-autopsiat-decedatii-de-covid-19-afirma-inconstient-ca-toti-ar-fi-murit-oricum-anul-acesta-din-cauza-altor-boli-grave/ricum-ar-fi-murit-in-cursul-acestui-an-2957727

Inutil să precizez că aceste site-uri pot fi accesate, fără nici un fel de probleme, în continuare.

În România în momentul de față sunt extrem de puține astfel de site-uri de factura justitiarul.ro. Îndrăznesc să afirm că acesta este prin profilul său unicul de acest gen în peisajul presei online românesc.

Care este totuși motivul real pentru care acest site a fost închis.

Iată ce spune profesorul universitar Corvin Lupu

«… marele „păcat” al domnului Marinescu, pentru care trebuie să sufere din plin și pentru care suportă astăzi răzbunarea poliției politice a regimului, este că el a investigat adopțiile internaționale ale unor copii din Rășinari (jud. Sibiu) intermediate de fostul profesor Klaus Werner Johannis și soția acestuia și a semnalat dispariția fără urme a acestor copii care au fost dați spre înfiere cu condiția ca bunica lor să-i poată vedea și să știe despre soarta lor. Copiii au dispărut !?

Dl. Marinescu este cel care a investigat afacerea obținerii de către primarul Sibiului, Klaus Werner Johannis, a 6 (șase) case (!) pe baza unui document testamentar care a fost dovedit ca fiind fals prin două sentințe civile definitive și irevocabile.

Dl. Marinescu este cel care a relatat despre un alt adevăr crud al regimului colonial din România: acțiunea în constatare făcută în instanță de către Forumul Democrat al Germanilor din România (președinte pe țară Klaus Werner Johannis), prin care organizația cerea să se constate calitatea ei de continuatoare a Grupului Etnic German, formațiune politică declarată ilegală și desființată prin Acordul de Armistițiu dintre România și Națiunile Unite (septembrie 1944), prin Decret-Lege al Regelui Mihai I (octombrie 1944), care nu a fost abrogat nici de către comuniști și este și astăzi în vigoare și prin Tratatul de Pace de la Paris (februarie 1947), care a pus capăt celui de al doilea război mondial.»

Ce nu puteai totuși găsi pe site-ul media justitiarul.ro?

Nu găseai pe acest site nici un gen de fantasmagorii de natura teoriilor conspiraționiste care ar conduce în derizoriu orice demers jurnalistic care se respectă.

Nu regăseai un naționalism fundamentalist și exclusivist bazat pe o argumentație de supremație geto-dacică ci mai curând o dorință de a avea o identitate națională demnă pentru un popor care își respectă tradiția și religia.

Deși cu respect față de tradiția creștin-ortodoxă a acestui popor, nu puteai citi pe justitiarul.ro articole incriminante la adresa altei religii decât cea ortodoxă, deci fundamentaliștii religioși din nicio categorie nu se pot regăsi în discursul promovat de acest site.

Ce puteai găsi însă constant între articolele publicate pe justițiarul. ro? O poziție constantă care vizează apărarea onoarei poporului român care a fost și este în continuare terfelită prin incriminări de factură istorică care nu au nici ceea mai mică legătură cu realitatea. În legătură cu acest subiect, nu am identificat nici cel mai mic compromis.

Cu speranța că acest site va fi redeschis în cel mai scurt timp traficului online am un mesaj deschis pentru cei ce cred că au câștigat: „Nu mor caii când vor câinii.”

P.S. Deși am solicitat o poziție clară a instituțiilor statului respectiv ANCOM și Ministerul Afacerilor Interne până la această oră nu am primit nici un răspuns.

Sursa: cotidianul.ro