Cine va fi candidatul PSD la Primaria Ramnicu Valcea? Florian Marin, Vasile Cocos sau Andra Bica?! Cine este surpriza de la alegerile parlamentare?

Mircia Gutau, candidatul PER la Primaria Ramnicu Valcea, a anuntat ca nu va face o alianta electorala cu PSD la alegerile locale din acest an. In aceste conditii, PSD trebuie sa-si desemneze URGENT un candidat viabil, cu imagine buna in municipiu si capabil sa adune voturile populatiei de stanga din Ramnicu Valcea. Printre numele vehiculate se afla Florian Marin, fostul prefect al judetului, deputatul Vasile Cocos si Andra Bica, inspector sef al Inspectoratului Scolar Valcea. Cele trei personalitati valcene intrunesc toate criteriile de profesionalism si integritate sa candideze la functia de primar al municipiului Ramnicu Valcea. In curând, la comanda PSD, va fi realizat un sondaj la nivelul Ramnicului pentru a se stabili candidatul cu cele mai multe sanse in dificila batalie electorala cu Mircia Gutau, primarul in functie.

Fosta sefa de la invatamant, actual membru PSD, are sanse mari sa candideze si la alegerile parlamentare..

Tiberiu Pirnau