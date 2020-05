4438 de elevi valceni nu pot sa participe la cursurile online pentru ca nu au acces la internet

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Pentru a asigura șanse egale la educație tuturor copiilor din județul Vâlcea, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și-a concentrat atenția pe cunoașterea situației reale în ceea ce privește numărul elevilor și al cadrelor didactice care nu pot participa la învățarea online din lipsa accesului la internet și a dispozitivelor necesare (desktop, laptop, tabletă, telefon inteligent). În acest scop, au fost organizate ședințe online cu directorii unităților de învățământ și cu elevii din Consiliul Județean al Elevilor, comunicare directă care a permis atât identificarea numărului real al elevilor și cadrelor didactice care nu pot participa la lecții online, cât și a cauzelor care stau la baza acestei statistici (lipsa mijloacelor de comunicare, zone geografice fără acces la internet, grupuri defavorizate, etc.

In prezent, așa cum reiese, ca urmare a completării datelor în SIIIR (Sistemul Informatic Aplicat al Învățământului din România), de către unitățile de învățământ, situația se prezintă astfel:

– dintr-un număr de 48364 de elevi, 4438 elevi nu au acces la internet, 3905 elevi dintre aceștia nu au acces la un dispozitiv;

– dintr-un număr de 4633 cadre didactice, 30 nu au acces la internet, 26 dintre aceștia fiind fără acces la un dispozitiv.

Deși, prin efortul comun al tuturor factorilor implicați – părinți, unități de învățământ, administrații locale, numărul elevilor care nu pot participa la lecții online este în scădere – de la 7554 elevi, raportați în urmă cu două săptămâni, la 4438 de elevi în prezent, vom continua împreună aceste demersuri până când vom reuși să asigurăm copiilor noștri accesul egal la educație, indiferent de circumstanțe. Până atunci, prin metode specifice fiecărei unități de învățământ (seturi de fișe de informații, fișe de lucru, teste de evaluare, etc.), transmise pe diferite căi (poștă, voluntari, implicarea părinților, a cadrelor didactice), se asigură material de studiu și elevilor care nu au acces la învățarea online.

Pentru elaborarea instrumentelor didactice specifice de învățare, la nivelul I.S.J. Vâlcea se lucrează, în cadrul unor grupuri constituite din inspectori școlari, profesori metodiști, membrii Consiliilor Consultative pentru fiecare arie curriculară, astfel încât să fie puse la dispoziția cadrelor didactice ghiduri de învățare online și de recuperare a materiei.

În semn de respect pentru eforturile deosebite care se depun de către toți cei implicați în educație în această perioadă, ne propunem să popularizăm exemplele de bună practică din învățământul vâlcean, mulțumind pe această cale celor 19 unități de învățământ care, în timp record, au depus aplicații de proiecte în cadrul apelului lansat de Inițiativa Central Europeană, aplicații care însumează un număr de 1936 de elevi și 242 cadre didactice, potențiali beneficiari. Apreciem, de asemenea, inițiativa și eforturile depuse de către echipa elevilor Consiliului Școlar al Elevilor Colegiului de Informatică ,,Matei Basarab’’- Rm. Vâlcea, care au elaborat ,,Ghidul pentru învățământul la distanță – Pentru părinți, profesori și elevi‘’.

Ne bucurăm de prezența alături de noi a organizațiilor non-guvernamentale, fundațiilor și agenților economici care și-au exprimat disponibilitatea de a ne sprijini în demersurile viitoare și îi asigurăm de toată deschiderea noastră spre o frumoasă colaborare în sprijinul elevilor.

Transmitem un mesaj de calm, de curaj, de încredere, de speranță spre copiii noștri, mulți dintre ei copleșiți de emoțiile examenelor ce-i așteaptă, pentru că ei sunt în centrul preocupărilor noastre, pentru că, dincolo de aparențe, suntem parteneri în învățare mai mult ca oricând, pentru că trecem împreună prin aceste momente dificile-elevi, părinți, cadre didactice, și tot împreună le vom depăși!

Biroul de Comunicare al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea – 6 Mai 2020