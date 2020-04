Veste buna: Toti pacientii Spitalului Județean Valcea au fost testati pentru coronavirus. Testele sunt NEGATIVE

COMUNICAT DE PRESA

In data de 23.04.2020, situatia pacientilor confirmati Covid19 si internati in Spitalul Judetean de Urgenta Valcea ramane neschimbata fata de 22.04.2020 si se prezinta in felul urmator:

• La sectia Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea se afla internati 11 pacienti confirmati Covid19.

– 4 pacienti sunt asimptomatici,

– 4 prezinta forme usoare ale bolii,

– 3 prezinta forme medii ale bolii.

De asemenea va anuntam pe aceasta cale ca incepand cu data de luni 20.04.2020

au fost testati toti pacientii care deja erau internati in sectiile Spitalului Judetean de Urgenta Valcea (exceptand sectia Boli Infectioase) si care s-au internat ulterior datei de 20 aprilie 2020.

S-au efectuat peste 150 teste Real Time PCR, iar in cursul zilei de ieri au sosit rezultatele. Toate sunt NEGATIVE.

Departament de Comunicare al

Spitalului Judetean de Urgenta Valcea