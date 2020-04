TOP 4 lucruri din istoria telefoanelor mobile pe care orice valcean TREBUIE sa le stie

Chiar daca, pana acum, telefoanele erau considerate un moft, in momentul de fata sunt o adevarata necesitate. Sunt extrem de utile, atat pentru activitatile personale, pe care le are fiecare om, cat si pentru cele profesionale. Mentalitatea societatii s-a schimbat, iar acest obiect a ajuns sa fie indispensabil.Tocmai din acest motiv, producatorii de astfel de device-uri ajung sa lanseze smartphone-uri care mai de care mai performante. Multe dintre ele respecta in totalitate cerintele si necesitatile cumparatorilor. Avand in vedere aceste lucruri, orice valcean pasionat de tehnologie trebuie sa cunoasca istoria telefoanelor mobile si modul in care acestea au evoluat in timp.

TOP 4 lucruri nestiute despre istoria telefoanelor mobile:

Cel mai rezistent telefon din lume

Este cunoscut faptul ca, in prezent, telefoanele sunt destul de sensibile si au nevoie de o folie de sticla pentru protectia ecranului, dar si de o husa de calitate. Insa, trebuie sa stii ca, in trecut, aceste mici accesorii nu erau necesare. Telefonul Sonim, care a intrat in Cartea Recordurilor, e cunoscut ca fiind cel mai rezistent telefon. Pentru a castiga gloriosul titlu, a fost aruncat de la o distanta de 25 de metri, iar apoi scufundat in ape reziduale pana la 2 metri. Dupa toate provocarile, gadgetul era intact si numai bun de folosit.

Primul telefon

Chiar daca acum esti obisnuit cu smartphone-uri care mai de care mai performante, cu functii la care nu te-ai fi gandit in urma cu 15 ani, nu trebuie sa uiti de primul telefon aparut pe piata. Acesta cantarea nu mai putin de un kilogram, iar dimensiunile erau de 227 x 126 x 43 mm. Probabil acum te plangi de durata de viata a bateriei device-ului tau, nu? Privind in trecut, in istoria telefoanelor mobile, vei observa ca exista un gadget al carei baterii se incarca in aproximativ 9 ore si tinea mai putin de 40 de minute. Cu toate acestea, oamenii nu erau nemultumiti.

Mesajele text

Tu cum obisnuiesti sa pastrezi legatura cu prietenii tai? Le trimiti mesaje pe WhatsApp sau preferi apelurile video? Inainte, astfel de lucruri pareau inimaginabile. Oamenii erau obisnuiti cu SMS-urile, acestea fiind modalitatea lor preferata de comunicare. Conform unui studiu, in momentul de fata, se trimit zilnic aproximativ 70 de miliarde de mesaje pe WhatsApp, iar apelurile video ajung la un numar record de doua miliarde.

Camera foto a telefonului

Esti nemultumit de camera telefonului tau? Pozele nu ies atat de clare cum iti doresti? Primul device, ce avea incorporata o camera foto, a fost lansat in anul 2000 si avea aproximativ 115.000 de pixeli. Asa ca, nu te mai plange de al tau! Cu siguranta, cu acel telefon, pozele nu ieseau la fel de bine.

In concluzie, acum ca ai aflat 4 dintre cele mai interesante lucruri despre istoria telefonului mobil, iti vei aprecia mult mai mult smartphone-ul pe care il ai in prezent.

sursa foto: shutterstock.com