Spitalul Judetean Valcea are, in sfarsit, aparat pentru teste Covid-19

COMUNICAT DE PRESA

Astazi 30.04.2020 a intrat in dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea aparatul de testare Real Time PCR CFX96 (valoare 158.209,31 lei) precum si extractorul automat EX MATE 32 PLUS (valoare 49.340,89 lei) achizitionate de spital cu fonduri de la Ministerul Sanatatii si Consiliul Judetean Valcea.

In zilele urmatoare sunt asteptate si restul componentelor care vor dota laboratorul biologic in care se vor lucra probele pacientilor suspecti de a fi infectati cu SARS CoV 2.

Multumim pe aceasta cale Ministerului Sanatatii si Consiliului Judetean Valcea pentru sprijinul acordat si va asiguram ca in cel mai scurt timp posibil personalul deja instruit la Institutul National “Matei Bals” va incepe prelucrarea testelor la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea.

Departament de Comunicare al

Spitalului Judetean de Urgenta Valcea