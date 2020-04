Spitalul Judetean anunta ce aparatura a cumparat cu banii proveniti din sponsorizarea Hidroelectrica

COMUNICAT DE PRESA

Va anuntam pe aceasta cale ca la data de 30.04.2020 din sponsorizarea de 1,5 milioane lei oferita de Hidroelectrica SA au fost receptionate de catre Spitalul Judetean de Urgenta Valcea:

• Statia de apa distilata pentru sectia Dializa (valoare 296.310 lei);

• 6 aparate EKG (valoare 56.906 lei);

• 20 termometre non-contact (6.664 lei).

Au fost comandate si urmeaza sa intre in dotarea Spitalului Judetean de Urgenta

Valcea, in aproximativ 14 zile, 10 paturi pentru terapie intensive, 10 monitoare pentru functii vitale, 10 defibrilatoare si 2 video-laringoscoape.

Multumim pe aceasta cale societatii Hidroelectrica SA pentru sprijinul acordat in

aceste momente grele prin care trecem cu totii.

Departament de Comunicare al

Spitalului Judetean de Urgenta Valcea