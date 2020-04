Situatie CORONAVIRUS Valcea: 1500 de teste, din care 665 pentru personalul din centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice

CENTRUL JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI

BULETIN INFORMATIV

Structurile Ministerului Afacerilor Interne de la nivelul județului Vâlcea au efectuat, în sistem integrat, la sfârșitul săptămânii trecute, circa 150 de misiuni pentru prevenirea și combaterea criminalității și pentru a se asigura că cetățenii respectă prevederile ordonanțelor militare în vigoare pe perioada stării de urgență.

În urma activităților desfășurate, au fost verificate 1.100 de persoane, dintre acestea un număr de 186 fiind sancționate contravențional pentru nerespectarea dispozițiilor din ordonanțele militare privind izolarea la domiciliu și restricțiile de circulație. Valoarea totală a amenzilor aplicate în această perioadă se ridică la peste 330.000 de lei, la acestea adăugându-se și cinci sancțiuni, cu o valoare totală de 10.000 de lei, pentru fapte de natură economică.

De asemenea, în ultimele 24 de ore, teritoriul județului Vâlcea a fost tranzitat de șase convoaie, în care au fost însoțite de către jandarmii vâlceni 52 de autovehicule, totodată angajații Inspectoratului Județean de Jandarmi Județean asigurând și măsurile de ordine publică în zona a șapte centre de carantină din județ.

În ceea ce privește situația epidemiologică de la nivelul județului Vâlcea, conform datelor Direcției de Sănătate Publică, astăzi, 27 aprilie 2020, aceasta se prezintă astfel:

187 persoane aflate în carantină instituționalizată;

199 persoane aflate în izolare și monitorizare medicală la domiciliu, până în prezent acestea neprezentând simptome specifice infecției cu COVID -19.

Menționăm, că în prezent în unitățile sanitare din județ se afla internate 12 persoane, a căror stare de sănătate este staționară.

Rezultatul testelor pentru personalul medico-sanitar care-si desfasoara activitatea in sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea este negativ. Testele au fost efectuate in urma diagnosticului pozitiv in data de 25.04.2020 a unei persoane ( personal medico – sanitar) din cadrul sectiei.

Totodată, de la izbucnirea pandemiei și până acum, au fost realizate aproximativ 1500 de teste, dintre care 665 de teste sunt pentru personalul din centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice din județ. Aceste testări pentru angajații centrelor pentru vârstnici au început încă de săptămâna trecută și, potrivit recomandărilor de prioritizare a testării pentru COVID -19 elaborate de INSP-CNSCBT, se vor face de două ori pe lună.