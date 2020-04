Situatia pacientilor confirmati Covid19 si internati in Spitalul Judetean de Urgenta Valcea

COMUNICAT DE PRESA

In data de 16.04.2020, situatia pacientilor confirmati Covid19 si internati in Spitalul Judetean de Urgenta Valcea se prezinta in felul urmator:

• La sectia Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea se afla internati 10 pacienti confirmati Covid19.

– 4 pacienti sunt asimptomatici,

– 3 prezinta forme usoare ale bolii,

– 3 prezinta forme medii ale bolii.

Departament de Comunicare al

Spitalului Judetean de Urgenta Valcea