RUSINE!!! Slugile liberale de la Politia Valcea ancheteaza Primaria Ramnicului pentru ca a dus pachete cu alimente batranilor nevoiași din municipiu!

RUSINE!!! Slugile liberale de la Politia Valcea ancheteaza Primaria Ramnicu Valcea pentru ca a dus pachete cu alimente batranilor nevoiași din municipiu! Strigător la cer modul in care acționează conducerea Inspectoratului Judetean de Politie Valcea in aceasta perioada de criza provocata de raspandirea Covid-19! In loc sa supravegheze persoanele aflate in “izolare” la domiciliu, care zburda prin Ramnicu Valcea, in special in zonele Inatesti, Stirbei Voda, Morilor si altele – politistii valceni au facut dosar penal Primariei Ramnicu Vâlcea pentru ca a distribuit cateva sute de pachete cu alimente batranilor aflati in dificultate in oras! Cat de nemernici sa fie cei care au reclamat aceasta actiune (probabil vreun neica-nimeni care munceste in folosul comunitatii pentru ca nu si-a platit amenzile!) si cei care au executat-o, adica personajul, pres al liberalului Buican, aflat la comanda IPJ Valcea, care daca nu are nicio legatura cu mizeria aceasta ar trebui sa transmita urgent presei un comunicat de presa pe aceasta tema!

Mari nenorociti cei care se afla in spatele acestei actiuni marsave! Veti ajunge sa va alerge cu pietre oamenii in oras, gunoaielor!

Tiberiu Pirnau