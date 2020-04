Procurorii îl cercetează pe bărbatul testat pozitiv cu COVID-19 din Baile Govora. Se face ancheta si la Primaria Govora!

“Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea a fost înregistrat la data de 10 aprilie 2020 un dosar penal în care se efectuează urmărirea penală cu privire la comiterea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 C.penal, ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de poliţie judiciară din cadrul Poliţiei Orasului Băile Govora.

În fapt, în data de 26.03.2020, o persoană din Băile Govora s-a deplasat la Bucuresti pentru efectuarea unui control la Spitalul Universitar, revenind la domiciliu a doua zi. În zilele de 30 si 31 martie 2020, persoana a fost la serviciu şi, întrucât în data de 31.03.2020 a prezentat febră a luat legătura cu medicul de familie, care i-a spus să rămână izolat la domiciliu împreună cu soţia.

În data de 09.04.2020, pe fondul unor stări febrile a solicitat ambulanţa, care l-a transportat cu izoleta la Spitalul Judeţean Vâlcea – Secţia Boli Infecţioase, unde a fost testat , rezultatul testului coronavirus COVID 19 fiind pozitiv, în cauză fiind efectuate verificări pentru stabilirea persoanelor cu care acesta a intrat în contact după îmbolnăvire şi a eventualelor consecinţe.

Urmărirea penală este efectuată de lucrători din cadrul Poliţiei Orasului Băile Govora sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt, această fază a cercetărilor constituind o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, iar pe măsura derulării acestora vom informa opinia publică” – se precizează într-un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Râmnicu Vâlcea.

Situația este foarte grava, avand in vedere ca persoana respectiva este angajata pe postul de cititor contoare de apa si a intrat in contact, dând dovada de inconștiență maxima, cu mai multi locuitori din Baile Govora! Pe surse am aflat ca in vizorul procurorilor au intrat si funcționari din Primaria Baile Govora.