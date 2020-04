Primul pacient din Valcea, decedat din cauza coronavirusului, este din Dragasani

Conform unui comunicat al Spitalului Judetean de Urgentă Vâlcea, “ pacient a decedat in dimineata zilei de 14.04.2020 in ATI. Pacientul Dorin B. din Dragasani, in varsta de 58 ani era cunoscut cu afectiuni cardiace preexistente”.