Primarul Sorin Vasilache solicita DSP stoparea cazarii in stațiunea Baile Olanesti a persoanelor sosite din zonele roșii afectate de COVID-19

COMUNICAT

Referitor la articolul aparut in Ziarul de Valcea cu privire nerespectarea măsurilor de către persoanele aflate în carantină in unitățile hoteliere din Băile Olanesti, va comunicăm urmatoarele:

– la cele două unități hoteliere (Livadia si Tisa) este asigurată paza permanentă de către Poliția Orașului Băile Olanesti;

– persoanele carantinate nu au parasit spatiul de cazare pentru cumparaturi sau alte nevoi, acestea avand posibilatea să primească pachete de la apartinatori;

– personalul celor două unități de cazare a fost instruit de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea cu privire la regulile si masurile ce trebuiesc respectate cu strictețe in aceasta situatie.

Primăria Orașului Băile Olanesti a transmis către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea solicitarea privind stoparea cazarii in stațiune a persoanelor sosite din zonele roșii afectate de COVID-19.

Primar,

Ec. Vasile Sorin Vasilache