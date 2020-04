Primarul din Scundu, Dumitru Blejan, așteaptă un răspuns pozitiv de la Ministerul Dezvoltării pentru 2 proiecte depuse

Încă de anul trecut, primarul comunei Scundu, Dumitru Blejan, a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale două proiecte pentru modernizare drumuri și iluminat public stradal, dar nu a primit răspuns. Primarul Drumitru Blejan este optimist și speră să primească finanțare pentru aceste proiecte care sunt în folosul comunității. Primarul din Scundu este unul dintre primarii care consideră ca, în mandatul președintelui CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-au făcut cele mai mari investiţii în infrastructura rutieră din Vâlcea: „Acest lucru a fost posibil datorită bunei colaborări pe care şeful CJ a avut-o cu fostul guvern PSD, dar şi faptului că, în acea perioadă, au fost gândite şi lansate programe de finanţare foarte eficiente, cum ar fi PNDL si nu numai. Spre bucuria noastră, a comunităţii din Scundu, unul dintre drumurile în care s-a investit a fost şi DJ 645. Mai sunt de reabilitat în jur de 2 kilometri şi sunt şanse foarte mari să fie modernizaţi în 2020. Pe raza localităţii noastre, acest drum judeţean măsoară peste 11 kilometri, dar 9 s-au recondiţionat în anii trecuţi şi, pe unele secţiuni, chiar s-a şi lărgit. De când sunt primar, am insistat foarte mult pentru asta, la toţi preşedinţii care au condus Consilil Județean”. Prin Hotărârea nr. 29/2019, Consiliul local al Comunei Scundu a acceptat oferta de donaţie a unui teren, în suprafaţă de 10.400 mp, situat in extravilanul comunei, proprietatea primarului Dumitru Blejan. S-a luat act de faptul ca donaţia este doar in scopul infiintarii si funcţionarii unui targ comunal si va fi valabila pe toata durata existentei si funcţionarii târgului comunal. Primarul Blejan a mai depus la Guvern încă un proiect pentru apă şi canalizare, şi speră că, în 2020, toate proiectele pe care şi le-a propus vor fi finalizate cu succes. Conform primarului Dumitru Blejan, există un proiect de amenajare şi reabilitare a bazei sportive din centrul comunei. Pentru acest an sau anul viitor, primarul Dumitru Blejan are în vedere introducerea reţelei de gaze naturale în localitate.