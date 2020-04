Primarul comunei Guşoeni, Nicolae Concioiu, va așterne covor asfaltic pe un drum din satul Măgureni

În primăvara acestui an, primarul comunei Guşoeni, Nicolae Concioiu, va așterne covor asfaltic pe un drum din satul Măgureni. Încă de la începutul acestui an, primarul Nicolae Concioiu a semnat contractul de concesionare a Serviciului de Distribuție Gaze Naturale și în cel mai scurt timp vor demara lucrările de construcție, iar până în anul 2021, cetățenii localității Gușoeni vor putea beneficia de această utilitate. În anul 2020, Primăria comunei Guşoeni va începe lucrările de execuție a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, investiții realizate din fonduri europene, prin ADI Apa Vâlcea, iar asfaltarea tuturor drumurilor rămase nemodernizate va fi un real obiectiv. Conform primarului din Guşoeni, Nicolae Concioiu, se va asfalta drumul care uneşte comuna Guşoeni de Mădulari, respectiv în satele Dealu Mare şi Balşoara. În prezent, este în curs de construcție grădiniţa cu program prelungit, finanțat prin PNDL. Potrivit primarului Nicolae Concioiu, se mai lucrează la reabilitarea, extinderea şi dotarea dispensarului, proiect finanţat tot prin PNDL 2, care cuprinde construirea unui corp nou, o extindere a clădirii unde se vor face consultaţiile pentru copii. „Anul trecut, am reușit să implementăm o serie de proiecte cu impact major asupra comunității, îmbunătățind astfel condițiile de trai al cetățenilor și le voi menționa pe cele mai importante: modernizarea Școlii Gimnaziale, finalizarea lucrărilor la Căminul Cultural și organizarea primei ediții a sărbătorii „Fiii Satului”; am demarat lucrărilor de modernizare, extindere și dotare a Dispensarului Medical, s-a asfaltat drumul comunal DC 86 Spârleni-Dealu Mare-Bălșoara, dar și întreținerea prin pietruire a mai multor drumuri de interes local ce străbat sate importante ale localității. De asemenea, s-a dezvoltat și modernizat sistemul de iluminat public prin montarea lămpilor cu tehnologie LED inteligente. Am implementat programul cu fonduri europene, prin care s-au instalat aparate de acces public şi gratuit la internet fără fir, prin wireless, în 6 zone ale localității și toate acestea, sunt doar câteva dintre obiectivele atinse în anul 2019”, a spus primarul Nicolae Concioiu.