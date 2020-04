Primăria Mihăeşti va implementa proiectul „Înfiinţare zonă agrement în comuna Mihăeşti”, la valoarea de 1,1 milioane lei

Încă de la începutul acestui an, Consiliul Local Mihăeşti a aprobat proiectul şi indicatori tehnico-economici corespunzători investiţiei „Înfiinţare zonă agrement în comuna Mihăeşti”, proiect finanțat prin Masura 2 – sprijinirea diversificării, învățării continue, inovare, crearea locurilor de muncă în zona FLAG Lotru-Olt Mijlociu, din cadrul strategiei de dezvoltare locala integrata pentru asociaţia Grupul local de pescuit Lotru – Olt Mijlociu. Valoarea totală a investiţiei este de 1,1 milioane de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este în sumă de 780.200 lei şi contribuţia privată (cofinanțtare de la UAT Comuna Mihăeşti) în sumă de 319.800 lei. În luna februarie, primarul comunei Mihăeşti, Constantin Bărzăgeanu, a finalizat asfaltarea drumurilor comunale din satele Mihăeşti şi Arsanca, pe o lungime de 3 kilometri: „În localitate, au mai rămas de asfaltat aproximativ 17 kilometri de drumuri comunale şi finalizăm tot ceea ce înseamnă asfalt în comună”. La finele anului trecut, Consiliul Local Mihăeşti a aprobat investiţiile în sumă totală de 130.000 lei cu TVA, ce revine Primăriei Mihăeşti pentru finanţarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale” în satele Arsanca și Vulpuești. S-a mai aprobat încheierea contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuţie, urmând ca ulterior, investiţia să fie cedată in folosinţa in patrimoniul GDF SUEZ Energy Romania. Primarul comunei Mihăeşti, Constantin Bărzăgeanu, spunea anul trecut că au fost finalizate lucrările la proiectul european pe Măsura 7.2., care prevedea asfaltarea a 7,5 kilometri de drum. Valoarea proiectului a fost de 1 milion de euro. Încă de anul trecut, prin fonduri europene, comunei Mihăești i-a fost acceptat la finanţare un proiect care vizează asfaltarea drumurilor comunale pe o lungime de 7,5 kilometri, dar şi amenajarea pe o lungime de 14 kilometri a rigolelor şi construirea de poduri şi podeţe de acces în gospodării, pe ambele laturi ale drumului.