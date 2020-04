Modele noi de rochii elegante

Indiferent de stilul vestimentar pe care il adopti zi de zi, din garderoba ta nu trebuie sa lipseasca rochiile elegante. Un astfel de articol vestimentar te va scoate intotdeauna din incurcatura atunci cand trebuie sa participi la o ocazie speciala ori atunci cand la birou are loc un eveniment deosebit, care necesita respectarea unui anume cod vestimentar.

In continuare, iti vom prezenta cateva modele de rochii elegante, astfel incat tu sa iti alegi modelul preferat si sa il integrezi in garderoba ta cu un singur click, accesand neer.ro.

Ce rochii elegante sa alegi in functie de ocazie

Daca esti invitata la un eveniment la care atmosfera este una extrem de stilata, iar tu nu esti prea sigura de ceea ce ar trebui sa porti pentru a face o impresie buna, iti propunem sa alegi rochiile elegante negre, cu o croiala clasica.

Fie ca vei opta pentru o rochie eleganta lunga, inspirata de tinutele hollywoodiene, fie ca vei alege o rochie midi, cu accente contrastante, rezultatul cu siguranta nu se va lasa asteptat.



Cand vine vorba despre o rochie eleganta destinata unui eveniment legat de job, cum ar fi un pranz de afaceri ori un interviu la care vrei sa faci o impresie foarte buna, este indicat sa alegi o piesa vestimentara de lungime midi.

Fie ca preferi rochiile elegante cu broderie aplicata, fie ca iti plac rochiile plisate, alegand modelele de pe neer.ro vei fi cu siguranta admirata.



Rochiile elegante cu imprimeuri florale brodate si cele cu modele florale imprimate sunt potrivite pentru tinutele de birou, dar si pentru cinele servite in oras alaturi de familie sau de persoana iubita. Accesorizeaza o astfel de rochie cu o pereche de balerini pentru un outfit de zi sau cu o pereche de pantofi cu toc, pentru seara.



Eleganta poate fi insotita de un plus de indrazneala, daca iti doresti sa atragi toate privirile admirative din incapere. Astfel, rochiile elegante cu umerii goi pot fi purtate cu succes la o ocazie speciala, cu conditia sa nu incarci tinuta cu accesorii opulente si sa adaugi o pereche de pantofi stiletto intr-o culoare clasica.



Pentru un plus de feminitate, atunci cand mergi la o petrecere, alege rochiile elegante din tul ori rochiile din tafta. Ca si in cazul precedent, pentru a completa outfitul, este nevoie doar de o pereche de incaltaminte cu toc inalt si de niste bijuterii mici, dar pretioase.



Nu le putem trece cu vederea nici pe doamnele si domnisoarele care au fost inzestrate cu forme voluptuoase. Pentru acestea, pe neer.ro exista o gama variata de modele de rochii elegante cu o croiala perfecta pentru acest tip de silueta.

