Investiție străină de 20 de milioane de euro în Drăgășani a companiei Coskunoz MA din Turcia

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) a publicat recent o sinteză statistică privind societățile cu participare străină la capital consemnate în acest an. Astfel, în ianuarie, în judeţul Vâlcea, s-a realizat o investițe străină directă din Turcia pentru firma Coskunoz MA SRL.

Coskunoz Holding, care activează în industria furnizoare de componente auto din Turcia, va produce piese pentru fabrica Renault din România. Investiția, de 20 de milioane de euro în municipiul Drăgășani, va fi pusă în exploatare într-o zonă de 13.000 de metri pătrați.

Fabrica este planificată să înceapă producția în masă în anul 2021 și se așteaptă să aibă o cifră de afaceri inițială de 37 de milioane de euro cu o capacitate de prelucrare de 27 mii tone oțel pe an în prima fază. Anul trecut, într-o conferință de presă, Aptsan Saner, directorul general al Coșkunöz Metal Form, a reamintit că au înființat MA Coskunoz în 2002 pentru a satisface nevoile industriei de aprovizionare cu automobile. Saner a declarat că aceste instalații au o capacitate de procesare de aproximativ 20 mii tone de oțel pe an: „Am accelerat proiectele noastre de investiții externe pentru a ne crește prezența pe piața mondială. Investim în România în total 20 de milioane de euro și va fi un exemplu de succes. Am devenit cea mai mare companie furnizoare de componente pentru automobile din Turcia”. CEO-ul Coșkunöz Holding (CEO) Erdem Acay a declarat că a înființat Coșkunöz Alabuga în Rusia în 2014. Acay a declarat că au obținut succesul așteptat în Rusia: „Am vrut să facem cu MA Coskunoz un pas înainte cu experiența pe care am câștigat-o din investiția noastră în Rusia”.

(Petre Coman)