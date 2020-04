IN ATENTIA ASIGURATILOR: Medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic pot acorda consultații LA DISTANTA

IN ATENTIA ASIGURATILOR

In conformitate cu dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.252/30.03.2020 care cuprinde o serie de măsuri în domeniul sănătății, pe perioada instituirii stării de urgență, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic pot acorda consultații LA DISTANTA, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, internet – zoom, skype, etc).

Scopul este asigurarea accesului la servicii medicale în condiții de siguranță pentru medici și pacienți, prin limitarea deplasărilor și interacțiunii cu alte persoane.

Pentru a veni in sprijinul asiguratilor care au nevoie, in aceasta perioada, de servicii medicale, va comunicam faptul ca pe site-ul institutiei noastre sunt comunicate toate datele de contact ale medicilor aflati in contract cu CAS Valcea, astfel:

– pentru medicii de familie:

http://www.cnas.ro/casvl//media/files/MF_Furnizori_01082019.pdf

– pentru medicii din ambulatoriul de specialitate clinic:

http://www.casan.ro/casvl//media/files/Lista%20furnizori%20Servicii%20CLINICE%202019.pdf

– pentru farmacii:

http://www.casan.ro/casvl//media/files/Lista%20Farmacii%20-%202020.pdf

– pentru spitale:

http://www.casan.ro/casvl//media/files/Lista%20furnizori%20Spitale%20%202019.pdf

– va rugam, de asemenea, sa verificati lista cabinetelor de specialitate si conditiile de functionare in perioada starii de urgenta, aici:

http://www.cnas.ro/casvl/post/type/local/in-atentia-asiguratilor-c-a-s-valcea-si-a-medicilor-de-familie.html

Pentru informatii cu privire la drepturi si obligatii, pentru solutionarea problemelor intampinate in aceasta perioada, rugam asiguratii sa ne contacteze la numarul de telefon: 0250/738.035 (centrala), la numerele de telefon pentru fiecare birou/serviciu/compartiment afisate pe site-ul institutiei la http://www.cnas.ro/casvl/page/lista-telefoane.html, la fax.0250/737.949 sau 0350/412.489, pe pagina de facebook a institutiei “casa de asigurari de sanatate valcea” sau prin posta la adresa de corespondenta: Strada General Magheru nr.27, 240195 – Râmnicu Vâlcea

CONDUCEREA CAS VALCEA