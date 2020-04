Importanta generatoarelor pentru cladirile comerciale

Nicio companie nu isi doreste sa piarda bani din cauza intreruperilor de curent neprevazute. Din pacate, pierderea de capital este exact ceea ce se intampla atunci cand se intrerupe curentul si nu exista un plan de rezerva bazat pe generatoare curent diesel pe care sa il puna in aplicare pentru a relua activitatea instantaneu.

Intreruperile de curent din cladirile comerciale inseamna nu doar pierderi de bani ci si provocari IT, probleme de siguranta, riscuri de securitate si diminuarea increderii clientilor in companie, indiferent de tipul acesteia. Toate aceste inconveniente si pierderi pot fi evitate cu un generator instalat si intretinut in mod corect, care sa mentina intreaga cladire comerciala functionala pe tot parcursul anului.

Generatoarele comerciale ajuta la protejarea unei afaceri

Generatoarele trebuie sa fie componente cheie ale planului de salvare in cazul in care energia se intrerupe pentru o anumita perioada de timp. Cu generatoare diesel activitatea poate fi reluata foarte usor fara probleme, ceea ce reprezinta un avantaj major. Astfel, cu ajutorul generatoarelor poti sa iti protejezi interesele de afaceri si activitatea, prin restabilirea conexiunii la curent, in momentul in care apar intreruperi in reteaua clasica de curent electric, din cauza vremii nefavorabile, a daunelor generate de animalele salbatice asupra liniilor electrice sau din alte cauze. In acest sens, este foarte important de mentionat de la inceput ca generatoarele trebuie sa fie intretinute corect, pentru a functiona atunci cand este nevoie de ele.

Intretinerea generatoarelor in cladirile comerciale nu ar trebui sa fie omisa pentru ca vei descoperi ca atunci cand ai cea mai mare nevoie de generator, acesta nu poate functiona. Intretinerea se va face la invervale regulate si programate, in colaborare cu o firma specializata in sensul acesta. Intretinerea reduce riscul de intrerupere a activitatii si mentine generatorul functional, sigur si eficient pentru mai mult timp, ceea ce inseamna ca nu va trebui sa faci investitii majore.

Pe langa intretinerea corecta a generatorului va trebui ca un tehnician certificat si autorizat sa faca teste de sistem astfel incat sa se asigure ca fiecare element al generatorului functioneaza bine. Tehnicianul poate face de asemenea si recomandari legate de frecventa la care trebuie sa pornesti generatorul astfel incat sa nu stea foarte mult timp neutilizat si sa iti faca surprize neplacute atunci cand ai cea mai mare nevoie de el.

Intr-o perioada in care intreruperile de curent sunt in crestere nu vei vrea ca institutia pe care o conduci si afacerea ta sa fie luata prin surprindere de o pana de curent.

Cu generatoare de curent diesel vei putea sa iti continui activitatea indiferent de vremea de afara si vei putea sa iti pastrezi toate datele in siguranta. In plus, exista si avantajul ca angajatii tai vor fi mai productivi stiind ca te-ai asigurat de toate detaliile pentru ca activitatea lor sa continue. Daca ai clienti in sediu, atunci cand apare o pana de curent, credibilitatea ta va creste foarte mult, atunci cand acestia vor descoperi ca nu trebuie sa astepte revenirea curentului pentru a rezolva problemele pentru care sunt in compania ta.