Iata de ce ar trebui sa renunti la pijamale in timpul carantinei, indiferent daca lucrezi sau nu de acasa

Ca masura pentru prevenirea raspandirii COVID-19, tot mai multe persoane sunt nevoite sa lucreze de acasa. Si, cand petreci saptamani la rand in propria locuinta, este usor sa cazi prada comoditatii si sa stai majoritatea timpului in pijamale. Dar expertii spun ca merita sa imbraci zilnic un outfit care te caracterizeaza si te scoate din rutina. Asta pentru ca modul in care te imbraci poate avea un impact puternic asupra starii tale emotionale. Ei considera ca preiei energia emanata de haine, asa ca atunci cand adopti un stil messy, felul in care te simti si imaginea de sine au de suferit.

Sigur, e de inteles faptul ca situatia actuala te face sa te resimti emotional si probabil crezi ca, aflandu-te in confortul caminului tau, nu este necesar sa renunti la pijamale. Dar nu trebuie sa faci asta zilnic, ci mai degraba cand simti nevoia de un imbold.

Iata de ce ar trebui sa mai renunti din cand in cand la piijamale:

Psihoterapeutii sunt de parere ca hainele pe care le porti iti influenteaza starea de spirit. Faptul ca stai zi de zi in pijamale, te tine blocat/a si te poate determina sa mananci nesanatos, sa consumi alcool in exces si sa adopti alte obiceiuri nocive.

Ei spun ca atunci cand iti faci timp dimineata pentru un dus si imbraci haine curate si confortabile, ai tendinta sa fii mai increzator/are si pregatit/a sa incepi ziua. Iar acest lucru te poate ajuta sa te concentrezi mai bine, lucru foarte important daca lucrezi de acasa.

De asemenea, daca o sa iti acorzi timp pentru a alege o tinuta sau pentru a-ti face cadouri, poate cateva rochii ieftine sau orice alte articole vestimentare, productivitatea ta va creste. La fel se intampla cu optimismul si cu motivatia, deoarece acest aspect este esential pentru sanatatea mentala, cred specialistii.

Se pare ca simplul fapt ca, la inceputul zilei, imbraci un outfit nou elibereaza neurotransmitatori precum dopamina, serotonina, norepinefrina si enforfine, care sporesc bunastarea psihica.

Cum te motivezi?

Daca nu gasesti motivatia necesara pentru a face toate aceste lucruri, e posibil sa te ajute crearea unei rutine. De exemplu, poti sa stabilesti cu o zi inainte felul in care iti vei petrece timpul. Singurele recomandari ale specialistilor sunt sa iti setezi alarma la aceeasi ora, sa faci cateva exercitii, apoi un dus relaxant.

Mai tarziu, poti sa-ti alegi outfitul, sa te aranjezi si sa faci activitati care iti aduc zambetul pe buze si tin departe gandurile negative. In plus, daca esti una dintre persoanele nevoite sa lucreze de acasa, o astfel de rutina te poate ajuta sa faci diferenta intre “viata acasa” si orele destinate muncii.

Pe langa cele expuse mai sus, un alt avantaj al faptului ca renunti la pijamale este ca poti experimenta diferite stiluri, pe care pana acum nu ai avut curaj sa le incerci. In plus, petreci timp acordandu-ti atentie, lucru care este foarte important pentru sanatatea emotionala.

Sursa foto: Shutterstock.com