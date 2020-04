Guvernul Liberal isi bate joc de miile de cadre medicale din Valcea. Ministerul Sanatatii a distribuit judetului nostru… 100 de masti de protectie! Rusine!!!!!

COMUNICAT DE PRESA

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea transmite pe aceasta cale o solicitare catre toate autoritatile locale ale judetului Valcea in vederea sprijinirii unitatii medicale in achizitia de echipamente de protectie pentru cadrele medicale care isi desfasoara activitatea in aceasta unitate.

La sfarsitul saptamanii trecute CN Unifarm SA a achizitonat 200.000 masti protectie FFP 2, masti ce au fost repartizate in vederea ACHIZITIONARII de catre structurile implicate in prevenirea si tratarea infectiilor cu SARS CoV2.

Am luat cunostinta cu STUPOARE ca Ministerul Sanatatii a repartizat, in vederea ACHIZITIEI, catre Spitalul Judetean de Urgenta Valcea a unui numar de 100 (una suta) masti FFP2, in conditiile in care avem aproximativ 1200 de cadre medicale incadrate in spital (exceptand UPU)

In acelasi timp nu putem sa observam cum altor spitale judetene din tara le-au fost repartizate, in vederea achizitiei, cantitati de masti FFP2 de ordinul miilor.

Consideram cantitatea repartizata, pentru a fi cumparata de catre Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, ca fiind total insuficienta, iar stocul spitalului pentru echipamentele de protectie este insuficient protejarii personalului medical.

Va rugam pe aceasta cale sa ne sprijiniti in achizitia de echipamente de protectie absolut necesare desfasurarii acutului medical in conditii de siguranta.

Departament de Comunicare al

Spitalului Judetean de Urgenta Valcea

Prefectul liberal Costea-19 este, iata, DEGEABA in fruntea Institutiei Prefectului Valcea. Puterea lui de convingere la nivel guvernamental este ZERO!!! La fel de ZERO este si presedintele PNL Valcea, Cristian Buican, care da dovada de "impotenta" crasa in a ajuta judetul Valcea!