Explozie la o casă din comuna Valea Mare

La un pas de tragedie a fost un bărbat de 71 de ani, din comuna Valea Mare, sat Drăganu, după ce a fost prins sub dărâmături în urma unei explozii. Incidentul a avut loc în a doua zi de Paşte, în jurul orei 23.12. Potrivit pompierilor militari din cadrul ISU Vâlcea, bătrânul a fost prins sub o construcție de aproximativ 40 mp, care s-a dărâmat peste el în urma unei explozii cauzată de o acumulare de gaz metan de la butelie. Victima a fost extrasă de sub dărâmături în stare conștientă, cooperantă și a fost predată unui echipaj SAJ. În urma deflagrației, imobilul a fost distrus complet.