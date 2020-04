Esti din Valcea si nu-ti permiti sa-ti cumperi o masina? Iata ce poti face!

Toata lumea isi doreste o masina proprie, pe care sa o conduca ori de cate ori are nevoie, insa un autovehicul este destul de scump si putina lume isi permite sa faca o asemenea investitie fara eforturi considerabile.

Daca esti din Valcea, abia ai promovat examenul auto, insa nu ai bani pentru masina pe care ti-o doresti, nu trebuie sa disperi, deoarece exista numeroase variante care te pot ajuta in acest sens.

Iata ce poti face pentru a cumpara masina la care visezi de o lunga perioada:

Economii

Daca strangi lunar o mica suma, in cateva luni sau ani vei ajunge sa achizitionezi masina pe care o visezi zi si noapte. Chiar daca nu poti sa adaugi la pusculita decat foarte putin, acest lucru nu inseamna ca nu vei ajunge sa strangi banii de care ai nevoie, ci ca datorita economiilor vei reusi sa obtii ceea ce ti-ai propus intr-un timp destul de indelungat. Daca nu ai cum sa pui mai mult deoparte, nu trebuie sa disperi, deoarece cu foarte multa perseverenta si vointa vei reusi sa-ti indeplinesti obiectivul.

Vinde

In fiecare casa se gasesc anumite bunuri care nu mai sunt de folos si care pot fi vandute la preturi destul de ridicate. Daca detii produse de care nu mai nevoie, precum un aspirator, un stepper, o masa de masaj sau un televizor, poti sa incerci sa le vinzi pentru a cumpara o masina. Verifica piata, afla cu cat dau alti oameni respectivele obiecte si gandeste-te la un cost asemanator, pentru a avea sanse reale de vanzare. In acest fel, cu fiecare tranzactie te afli mai aproape de prima ta masina.

Imprumut

In cazul in care nu iti surad primele variante si ai un prieten care detine un cont bancar cu destul de multi bani, ii poti cere ajutorul, insa doar cu conditia sa fii sigur ca poti returna respectiva suma intr-un timp relativ scurt. Mai poti apela la parinti sau la frati, insa asigura-te inainte ca acestia au puterea de a-ti acorda un imprumut.

Credit

Cea mai usoara si eficienta varianta este cea a unui credit, insa foarte multe persoane se tem de aceasta alternativa de a obtine bani. Cu toate acestea, daca nu ai cum sa pui in aplicare metodele prezentate mai sus, este recomandat sa intri pe www.FixCredit.ro, pentru a te interesa cu privire la un imprumut pentru nevoi personale, care are capacitatea de a-ti aduce masina mult dorita in termen scurt in fata blocului.

In cele din urma, o masina reprezinta o necesitate, fapt pentru care nu trebuie sa te dai batut, ci sa lupti pana in panzele albe pentru a achizitiona un autovehicul de calitate, care sa stea cat mai departe de probleme tehnice si de service-uri. Daca esti la inceput de drum in acest domeniu, intereseaza-te la apropiati cu privire la cel mai bun model, pentru ca satisfactia sa fie garantata.

Sursa foto: Unplash.com