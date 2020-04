Dosar penal pentru doi valceni care vindeau la negru masti aduse din China 

In cursul zilei de luni, ofiterii din cadrul IPJ Valcea – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si Politia Dragasani, sub coordonarea unui procuror, au facut doua perchezitii domiciliare pe raza judetului Valcea, fiind identificate mai multe masti chirurgicale de protectie individuala, de provenienta China, in valoare de aproximativ 17.000 de lei.”In cauza, procurorii si lucratorii de politie judiciara au beneficiat de sprijin de specialitate din partea lucratorilor de politie din cadrul Directiei Operatiuni Speciale,” anunta Ministerul Public – potrivit ziare.com