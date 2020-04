Din 550 de teste efectuate in Valcea doar 1 test a fost pozitiv, celelalte fiind NEGATIVE

COMUNICAT DE PRESA

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea a efectuat in perioada 20 – 29 aprilie 2020 aproximativ 550 teste (tuturor pacientilor internati si personal medical) pentru depistarea infectiei cu virusul SARS CoV 2. Dintre aceste teste, doar 1 test a fost pozitiv, celelalte rezultate fiind NEGATIVE.

Conducerea si personalul medical al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea multumeste pe aceasta cale cetatenilor judetului Valcea pentru ca aceasta rata mica de transmitere se datoreaza in principal respectarii restrictiilor impuse de autoritati.

Va rugam pe aceasta cale sa respectati si in zilele urmatoare regulile de distantare fizica si de combatere a raspandirii infectiei cu virului SARS CoV 2.

Faptul ca judetul Valcea are la aceasta data un numar redus de cazuri de infectare cu virusul SARS CoV2 nu ne scuteste de riscul infectarii daca nu vom respecta masurile impuse de autoritati.

Departament de Comunicare al

Spitalului Judetean de Urgenta Valcea