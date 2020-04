Cum ar fi arătat România dacă Politia ar fi încercuit clanurile interlope așa cum a făcut cu Bisericile și cimitirele…

Dacă s-a demonstrat ceva în zilele astea tulburi, e că Poliția poate multe. Și are forță. Îndeajuns încât să țină sub “teroarea” ordonanțelor militare o țară întreagă. Nu e nici subdimensionată, nici slab dotată și nici nepregătită.

Nu pot să nu îmi imaginez cum ar fi arătat țara asta dacă ar fi aplicat această forță pentru oameni, pentru cetățenii cinstiți. Dacă ar fi vrut cu adevărat să fim în siguranță și să avem încredere.

Vă puteți imagina cum ar fi arătat România dacă ar fi încercuit fiefurile interlope așa cum au făcut cu Bisericile și cimitirele? Nu am mai fi auzit de răfuieli, bande sau proxenetism. Și fetele alea două de la Caracal ar fi fost acasă de Paști. Se putea! Nu s-a vrut!

Vă dați seama cum ar fi arătat țara asta dacă ar fi aplicat legea fără tocmeală în cazul tâlharilor, violatorilor sau escrocilor, așa cum au făcut cu tanti Leontina din Giurgiu, prinsă la pâine după ora 13:00? N-am mai fi auzit de jafuri, perversiuni sexuale sau înșelăciuni. Se putea! Nu s-a vrut!

Vă dați seama cum ar fi arătat România dacă ar fi dat de pământ cu liderii interlopi, așa cum a făcut derbedeul ăla cu chiștoc în gură, cu Marian, tânărul din Vrancea operat la picior? N-am mai fi auzit de orașe împărțite pe zone de influență, crime sau droguri. Se putea! Nu s-a vrut!

30 de ani…s-ar fi putut, dar nu s-a vrut! De ce oare? 🤔

Text preluat – autor Adrian Cristea