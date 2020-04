Consultatiile la medicul de familie sau in ambulatoriul de specialitate pot fi acordate si la distanta

COMUNICAT CASA DE ASIGURARI DE SANATATE VALCEA

Conform prevederilor Ordinului Comandantului Actiunii, Secretar de Stat, Sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr.74527/23.03.2020 (modificat si completat prin Ordinul 74553/07.04.2020) privind instituirea unor masuri necesare pentru limitarea raspandirii infectiei cu virus SARS-COV – 2 la nivelul unitatilor sanitare publice si private, pacientii care reprezinta urgente medicale si cei care sufera de afectiuni cronice se vor adresa, dupa caz, unitatilor sanitare, ambulatoriilor de specialitate sau cabinetelor de medicina primara.

Pentru a evita aglomerarile in unitatile sanitare si a nu-i pune astfel in pericol pe cei cu patologii mai deosebite, populatia este rugata ca la primele semne de boala sa contacteze telefonic medicul de familie, care va decide daca va acorda o consultatie la distanta sau, dupa caz, va programa pacientul pentru o consultatie la cabinetul sau sau il va directiona catre ambulatoriul de specialitate.

In cazul in care medicul de familie indruma pacientul catre ambulatoriul de specialitate, in conformitate cu prevederile in vigoare, pe perioada starii de urgenta nu este necesar biletul de trimitere.

De asemenea, va reamintim ca, pe perioada starii de urgenta, serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive, se acordă și validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

CONDUCEREA CAS VALCEA,