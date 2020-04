Consiliul Judetean Valcea: După Paște, încep lucrările pe DJ 677A

Astăzi, 13 aprilie 2020, au fost depuse, de către societatea care a câștigat licitația, ultimele completări la documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire la DJ 677A.

Prin urmare, am semnat autorizația de construire pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020”, urmând ca, în prima săptămână după Paște, să emitem și ordinul de începere a lucrărilor.

Am discutat cu reprezentanții societății care execută lucrarea și mi-au confirmat că sunt pregătiți pentru a începe lucrările la acest obiectiv.

Contractul de lucrări are o valoare de 65.807.263 lei.

DJ 677 A pleacă din Șirineasa, trece prin Pesceana și merge până la Sutești, traversând totodată comunele Glăvile, Amărăști și Crețeni și are o lungime de peste 35 de kilometri.