Culmea fatarniciei! Consilierul judetean liberal Adam Jinaru il critica pe primarul din Vaideeni pentru ca a ajutat batranii aflati in dificultate

Stimati cetateni ai comumei Vaideeni,

Ma simt obligat să intervin în urma unei postări care aparține unui “domn”, al cărui merit deosebit este acela că a votat, cândva, suma de ZERO lei pentru comuna noastră din funcția de consilier județean (este vorba de liberalul Adam Jinaru – nr) și care mă ia la rost, pe mine, Primar al comunei Vaideeni, cerându-mi socoteală pentru acțiunea de distribuire a ajutoarelor pentru persoanele peste 65 de ani, care nu au aparținători și care este făcută cu efortul angajaților Primăriei și ai membrilor SVSU Vaideeni. Pachetele oferite de Fundația Ion Țiriac, au fost ridicate de la Metro Pitești, conform indicațiilor primite de la reprezentanții fundației, cărora tin să le mulțumesc din suflet pentru sprijinul acordat locuitorilor comunității noastre. Am ridicat baxuri pe care le-am pus în pungile date tot de ei și le-am distribuit.

Ii asigur pe toți cei care au primit aceste pachete, să nu își facă probleme, tot ceea ce au primit este legal și nu trebuie sa dea explicații nimănui, nici azi, nici mâine și nici alta dată. Este obligatia mea ca primar să mă ocup de o astfel de acțiune și nu altcineva. Mentionez că am solicitat și altor fundații sprijin pentru astfel de acțiuni și sper să primim răspuns afirmativ.

In ceea ce priveste avizele unor instituții sau Ordonanțele Militare, îi rog pe cei care le pomenesc în astfel de cazuri, mai întâi să le citească. Păcat ca și în această perioadă de grea încercare pentru oamenii din comunitatea noastră, “unii” se ocupa cu intrigi cu iz politic.

Trecând peste toate răutățile, dragi locuitori ai comunei Vaideeni, vă asigur ca împreună vom trece cu bine peste aceste momente!

Doamne ajuta!

Tututor, La Mulți Ani, de Florii!

Daniel Baluta, primarul comunei Vaideeni

NR- Titlul ne apartine.