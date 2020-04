Cele mai bune ceasuri mecanice

Ceasul este un accesoriu cu functionalitate dubla: aceea de a masura timpul, dar si aceea de a completa o tinuta, transformandu-se intr-un detaliu estetic.

Daca vrei sa achizitionezi un astfel de obiect pentru tine sau pentru o persoana draga, pe neer.ro vei gasi modele deosebite de ceasuri mecanice pentru barbati, potrivite pentru tinutele clasice sau office, dar si pentru cele moderne, casual.

In cele ce urmeaza, descopera optiunile disponibile si alege ceea ce ti se potriveste.

Ceasuri mecanice pentru tinute clasice si moderne

Pentru domnii care prefera stilul clasic, ceasurile mecanice cu o curea din piele sunt alegerea potrivita. La camasile si costumele office precum si la tinutele alcatuite din cardigane si pantaloni din stofa se potrivesc perfect ceasurile mecanice cu o curea neagra sau maro din piele. Un astfel de detaliu ii va adauga un strop de eleganta sofisticata intregii tinute.

In plus, un astfel de accesoriu nu doar ca nu se demodeaza, dar poate fi purtat atat de catre domnii trecuti de a doua tinerete, cat si de catre tinerii care prefera stilul clasic.

Un ceas mecanic cu un design deosebit este cel all black. Singurele detalii care ies in evidenta sunt limbile si cifrele de pe cadran, astfel incat un astfel de accesoriu aduce un plus de indrazneala tinutei si, in plus, se incadreaza in tendinte.

Pentru zilele in care pe primul loc este confortul si atentia se indreapta catre tinutele casual cu tenta sport, ceasurile mecanice cu accente de culoare reprezinta alegerea perfecta.

Nu in ultimul rand, ceasurile mecanice pot atinge statutul de accesoriu statement atunci cand designul lor le face sa devina piesa centrala a tinutei. Pentru costumele elegante, purtate la ocazii speciale, astfel de ceasuri pot aduce rezultatul dorit.

Daca esti in cautarea unui ceas, alege unul dintre ceasurile mecanice de pe neer.ro si cu siguranta nu vei regreta, mai ales avand fiindca te poti bucura si de niste reduceri substantiale.