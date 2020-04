Bogdan Pistol, antreprenorul din Vâlcea care câştigă cu 25% mai mult, în plină criză. Cum a reuşit?

În timp ce unii îşi închid firmele, alţii reuşesc să producă şi mai mulţi bani. Ei bine, Bogdan Pistol a reuşit.

În urmă cu două luni, firma lui din Râmnicu Vâlcea producea materiale publicitare. Vremurile s-au schimbat, iar cererea pentru produsele lui a scăzut.

Nu a clacat, însă, ci s-a reprofilat.

În plină epidemie de coronavirus, Bogdan şi-a transformat atelierul în secţie de confecţionat viziere şi etichete pentru dezinfectanţi.

Firma lui Bogdan produce acum 10 mii de viziere pe săptămână.

„Am vândut până acum cu preţuri de 10, chiar 8 lei. Pe măsură ce am putut achiziţiona materia primă cu un cost mai mic, am putut micşora şi preţul. Suntem convinşi că la o producţie de 25 de mii de viziere putem ajunge la un cost de sub 4 lei fără TVA pe vizieră”, a spus Bogdan Pistol.

Acesta susţine că profitul lui a crescut acum cu 25% şi îşi poate păstra cei 9 angajaţi.

