Spitalul Județean Valcea: Apel disperat catre autoritatile locale!

COMUNICAT DE PRESA

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea transmite pe aceasta cale o solicitare catre toate autoritatile locale ale judetului Valcea in vederea sprijinirii unitatii medicale in achizitia de echipamente de protectie pentru cadrele medicale care isi desfasoara activitatea in aceasta unitate