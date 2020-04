ALERTA! Carantinatii de la hotelurile din Baile Olanesti se plimba pe strazile orasului?!!!

ALERTA in statiunea Baile Olanesti!

In Olanesti au fost deja carantinati cateva sute de valceni reveniti in tara din strainatate. Deocamdata in doua hoteluri: Livadia si Tisa. Problema este ca locuitorii statiunii sunt foarte ingrijorati, ca orasul se poate transforma intr-un focar de infectie! Oamenii spun ca multi dintre cei carantinati ies din hoteluri si se plimba nestingheriti prin statiune, isi fac chiar cumparaturile la magazinele din localitate! Mai grav, conform afirmatiilor localnicilor, jandarmii care ii pazesc pe carantinati intra in contact cu acestia, le schimba euro si le fac anumite cumparaturi. Este legal sau nu?! Asteptam un raspuns de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Valcea, Directia de Sanatate Publica si Institutia Prefectului. Oricum ceea ce se intampla acum la Olanesti este foarte ingrijorator! Luati masuri acum pana nu va fi prea tarziu!

Tiberiu Pirnau