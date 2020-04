Adina Craciunescu, Grupul DIANA: Am avut o creştere de 30-40% a vânzărilor în magazine 

Grupul din Râmnicu Vâlcea deţine un total 58 de magazine în mai multe judeţe dintre care 56 sub brandul DIANA.

Grupul de firme DIANA, deţinut de familia Crăciunescu din Râmnicu Vâlcea, cu activităţi în fabricarea produselor din carne şi retail, a avut de la începutul lunii martie o creştere de 30-40% a vânzărilor în magazine faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Grupul DIANA are în prezent de 56 magazine sub acelaşi brand în judeţele Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt, Dolj şi Dâmboviţa. În plus, compania mai deţine un magazin Gourmet şi unul la fabrică. Astfel, grupul deţine un total 58 de magazine. „Nu este o surpriză faptul că nivelul vânzărilor în reţeaua de magazine DIANA a crescut în ultima perioadă. Paradoxal, nu la acelaşi nivel cu traficul din magazine. E clar că acest proces se întâmplă datorită creşterii valorii coşului mediu, în contextul în care situaţia actuală duce la aprovizionarea pe termen lung. Suntem la o creştere de 30-40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În ceea ce priveşte vânzarea şi producţia preparatelor din carne DIANA, volumele sunt mai mari,dar creşterile sunt mai mici decât în retail”, a spus pentru ZF Adina Crăciunescu, managing partner în cadrul grupului DIANA. Compania DIANA a fost înfiinţată în anul 1991 de către antreprenorul român Dumitru Crăciunescu. După moartea sa în anul 2014, conducerea grupului de firme a fost preluată de către soţia sa, Irina Crăciunescu, şi de cele două fiice, Diana şi Adina. ( zf.ro