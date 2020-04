Monica Anisie: Toate situațiile școlare vor fi încheiate cu două note/ Nu se vor mai da teze/ Evaluarea Natională începe pe 15 iunie, Bacalaureatul pe 22 iunie

Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a declarat, luni seară, că Evaluarea Natională va începe pe 15 iunie, iar Bacalureatul va începe pe 22 iunie cu probele scrise și va continua cu probele de competență. Cursurile rămân suspendate, însă continua învățarea asistată de tehnologie. Elevii din anii terminali vor reveni la cursuri pe data de 2 iunie doar pentru două săptămâni de pregătire. Toate situațiile școlare vor fi încheiate cu două note, iar tezele nu se vor mai susține.

Cursurile nu vor mai fi reluate în acest an școlar pentru majoritatea elevilor și studenților, a anunțat luni președintele României, Klaus Iohannis. Vor reveni la școală doar elevii din anii terminali (a VIII-a și a XII-a) în vederea pregătirii evaluării naționale, respectiv bacalaureatul, însă în anumite condiții.

Măsuri de siguranța pentru clasă: În sala de clasă, igienizată, vor fi maximum 10 elevi, respectând toate măsurile de distanțare socială.

Declaratii Monica Anisie:

Prioritatile MEN sunt de a asigura cadrul necesar pentru incheierea situatiei scolare pentru toti elevii si sustinerea examenelor, cu pastrarea masurilor de siguranta

Am luat in calcul si masurile pe care state precum Italia, Portugalia, Ungaria, Letonia, Malta le-au luat in contextul pandemiei Covid-19 Cursurile realizate in unitatile de invatamant raman suspendate, insa continua invatarea asistata de tehnologie

Pentru elevii fără posibilități, ministerul si scolile vor oferi calculatoare

Totodata, MEN va elabora ghiduri metodologice pentru fiecare disciplina, astfel incat unele continuturi care erau prevazute pentru aceasta perioada sa fie abordate in anul scolar urmator. Cu alte cuvinte, se recupereaza materia neparcursa in aceasta perioada

Mediile vor fi incheiate cu minim doua note sau calificative, dar nu se vor mai sustine teze

Pentru situatiile exceptionale, de exemplu in cazul in care un elev nu are doua clificative sau note, MEN va comunica modalitatile de incheiere a situatiei scolare

In ceea ce priveste reluarea activitatilor in cadrul unitatilor de invatamant: elevii din clasa a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, anii de final de ciclu profesional si post-liceal, pot reveni in unitatile de invatamant pe data de 2 iunie, doar pentru doua saptamani

Se vor realiza in aceasta perioada numai activitati de pregatire si consiliere pentru examenele nationale

Pentru elevii care au probleme de sanatate sau au in familie persoane cu risc de imbolnavire, prezenta la scoala va fi optionala, iar decizia va apartine parintilor

In aceasta situatie insa, pregatirea elevului se va realiza in continuaere in sistem online

Studentii isi vor continua cursurile online, iar examenele se pot sustine si online

Fiecare Universitate va stabili modalitatea si data sustinerii acestor examene

Evaluarea Nationala si bacalaureatul se vor sustine dupa noua programa transmisa

Calendarul va fi comunicat ulterior

Pentru cei care sustin examenele de certificare, pentru invatamantul profesional si profesional-dual, dar si post-liceal, vor fi realizate aceste examene numai pe baza de proiect, iar proba practica va fi echivalata.

In ceea ce priveste examenele pe care le sustin cadrele didactice – adica titularizare, definitivat sau gradele didactice – acestea se vor desfasura cu respectarea masurilor de siguranta, iar Ministerul va comunica in scurt timp modalitatea de sustinere, dar si calendarele.

Masuri de siguranță în școli

Si pentru ca exista o preocupare constanta referitoare la conditiile de siguranta in scoli, vreau sa clarific urmatoarele aspecte: va asigur ca se vor lua toate masurile de siguranta, in asa fel incat sa evitam orice risc de imbolnavire

Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Sănătății, va elabora un ordin comun prin care vom stabili în mod clar toate măsurile de siguranță privind reluarea activității în unitățile de învățământ

În sala de clasă, igienizată după fiecare curs, vor fi maximum 10 elevi, respectând toate măsurile de distanțare socială. Repet: maximum 10 elevi într-o sală de clasă

În plus, vă anunț că inspectoratele școlare vor pune la dispoziție un Telverde pentru orice întrebare sau nelămurire din partea părinților, a elevilor sau a cadrelor didactice pe această temă În încheiere, vreau să subliniez că toate măsurile luate de Ministerul Educației și Cercetării respectă recomandările medicilor specialiști.

Prin urmare, obiectivele MEN în această perioadă sunt următoarele: încheierea cu bine a situației școlare, iar examenele pentru elevi, studenți și profesori să se desfășoare în siguranță și în conformitate cu legea.

Sursa: hotnews.ro