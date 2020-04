6 beneficii ale consumului moderat de whiskey

sursa foto: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/alcool-bara-bar-pub-3645478/

Nu mai e niciun dubiu că whiskey-ul se numără printre cele mai populare băuturi din lume, preferată în special de bărbați, dar apreciată și de femei, mai ales sub formă de cremă, în cocktail-uri sau „on rocks”, cum spun americanii, adică băută cu două cuburi de gheață. Whiskey-ul își are originea numelui din limba galilor, unde înseamnă „apa vieții”. Ce-i drept, băut în doze mici, această băutură are foarte multe beneficii pentru sănătatea celor care se bucură de gustul său intens de malț.

Noi ți le-am pregătit pe cele mai interesante șase dintre acestea, așa că citește în continuare dacă vrei să afli cum te poate ajuta whiskey-ul să-ți menții un tonus de invidiat.

Whiskey-ul te poate ajuta să slăbești

Așa cum probabil știi, majoritatea băuturilor alcoolice sunt contraindicate în curele de slăbire, pentru că au un conținut ridicat de calorii. Nu este și cazul whiskey-ului, pentru că un shot din această băutură, adică 40 de mililitri, are doar 64 de kilocalorii. Așa că, dacă vrei să mai scapi de câteva kilograme, lasă halba de bere jos și bucură-te de gustul inconfundabil al unui whiskey de calitate.

Whiskey-ul ține cancerul la distanță

Whiskey-ul conține acid elagic, un antioxidant de origine vegetală cu potențial antiproliferativ, care inhibă legarea anumitor substanțe cu potențial malign de ADN. Whiskey Single Malt, cel mai căutat tip de whiskey, conține mai mulți antioxidanți chiar și decât vinul roșu, așa că e recomandat să-l consumi cu moderație ori de câte ori ai ocazia.

Whiskey-ul reduce riscurile unui accident vascular

Unul dintre efectele imediate ale consumului moderat al acestei băuturi este subțierea vaselor de sânge, ceea ce înseamnă că un shot de whiskey băut zilnic ți-ar putea reduce considerabil riscul de apariție a cheagurilor de sânge sau de accident vascular cerebral ischemic.

Whiskey-ul te scapă de stres

Probabil te-ai regăsit de multe ori în fața unui bar după o zi grea la birou sau după o săptămână solicitantă și ai observat că un pahar cu alcool te-a ajutat să te relaxezi imediat. Efectul barbituric al alcoolului poate reduce, într-adevăr, stresul și poate avea proprietăți sedative. Așa că, cel mai probabil, după un pahar de whiskey vei scăpa de senzația de anxietate și vei putea dormi mai bine. Unde mai pui că nici nu va fi nevoie să ieși mereu din casă pentru a te destinde, dacă vei cumpăra o sticlă de whiskey din Carrefour pe care să o deschizi ori de câte ori vrei să te bucuri de o stare de bine.

Whiskey-ul reduce riscul de demență

Dacă te-ai trezit într-o dimineață cu senzația că nu îți poți aminti nimic din ce s-a întâmplat cu o seară în urmă după al treilea pahar cu alcool, ar fi bine să nu repeți experiența și să consumi, orice ar fi, alcool în cantități moderate. Un studiu realizat recent de către Centrul Național de Biotehnologie a demonstrat recent faptul că șase pahare de whiskey băute pe parcursul întregii săptămâni ți-ar putea reduce riscul de a te confrunta cu demența la o vârstă mai înaintată.

Whiskey-ul este un digestiv excelent

Dacă nu te-ai putut abține și te-ai înfruptat la masă din mai multe feluri de mâncare, iar acum ai o senzație neplăcută la nivelul stomacului, un shot de whiskey ar putea rezolva problema în câteva minute. Este binecunoscut faptul că această băutură este un digestiv perfect pentru momentele în care ai mâncat prea mult sau pur și simplu vrei să-ți ajuți sistemul digestiv.

Așadar, acum, că ai aflat care sunt cele mai importante beneficii ale consumului moderat de whiskey, sperăm că ți-am făcut poftă de un pahar de whiskey de calitate de care urmează să te bucuri în cel mai scurt timp! Noroc!