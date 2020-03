TOP 5 romane interesante, preferate de valceni anul acesta

Intr-o lume moderna tot mai tehnologizata, multi romani au uitat sa citeasca o carte si sa se bucure de ceea ce ofera aceasta din punct de vedere intelectual. Totusi, exista inca o categorie aparte de persoane, care lectureaza cu placere ziare, reviste, carti pe care le gasesc, devorand practic romane ale oricarui gen literar.

Unii valceni sunt campioni ai cititului si recunosc faptul ca, atunci cand nu merg in librariile fizice de prin oras, pentru a vedea ce noutati mai sunt, cotrobaie incantati pe rafturile de la libraria online BookZone, internetul reusind sa devina unul dintre cei mai buni prieteni pentru orice cititor adevarat.

Iata topul celor mai citite carti de catre valceni anul acesta!

Valcenii recunosc faptul ca reusesc sa citeasca foarte mult, mai ales in vacante, dar ca sunt tentati sa faca acest lucru si in pauzele de la serviciu, in transportul in comun, in bucatarie cand servesc micul dejun sau in alte locuri inedite. Cartile cele mai populare printre acestia la inceput de an sunt urmatoarele:

Game of Thrones – Foc si sange, de George R.R. Martin, a reusit sa-i fascineze mai ales dupa ce au urmarit ecranizarea, acest succes cinematografic insuflandu-le dorinta de a descoperi totul prin ochii scriitorului. Cititorii au recunoscut ca au devenit dependenti de acest Univers si au observat ca multe scene din carte nu au fost introduse in film, ceea ce i-a bucurat nespus, pentru ca au reusit sa descopere si lucruri noi; Castelul Bran, de Diana Mandache – este o carte cu un profund fundal istoric, o calatorie prin castelul care a devenit legendar in intreaga lume si care aduce numeroase emotii celor care il viziteaza, precum si celor care citesc despre el. Pasionatii de istorie au marturisit incantati ca dupa ce au terminat lectura s-au simtit mai bogati spiritual si cultural; Secretele succesului. Cum sa va faceti prieteni si sa deveniti influent, de Dale Carnegie – aceasta carte motivationala a fost de real ajutor pentru valceni deoarece, spun ei, au invatat cum sa devina interlocutori agreabili, de ce e bine sa faca complimente dezinteresate altora, cum sa faca impresie buna de la prima intalnire, prin ce strategii sa se promoveze in ochii celorlalti, de ce trebuie sa isi inteleaga propriile greseli inainte de a face diferite reprosuri altora si tot asa; Copiii Dunei, de Frank Herbert – romanul face parte dintr-o serie mare, iar povestea SF este captivanta, cu o actiune plasata undeva in viitorul indepartat al omenirii, atent construita si extrem de impresionanta. Cititorii nu au regretat niciun minut din timpul pe care l-au petrecut in acest univers al lui Herbert, care este extrem de bun in zugravirea fiecarui personaj in parte; Alba ca varul si cei 7 zugravi, de Doru Antonesi – autorul este un prozator umorist care place tot mai mult, valcenii care au citit aceasta carte recunoscand faptul ca s-au distrat copios si nu s-au putut opri pana nu au terminat lectura.

In concluzie, persoanele dornice sa citeasca opere de calitate ar trebui sa nu rateze acest top realizat de valceni, deoarece vor reusi sa-si imbogateasca bagajul de cunostinte si vor avea parte de timp liber petrecut intr-un mod captivant.

surse foto:

shutterstock.com