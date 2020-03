Sute de locuri de munca vacante in judetul Valcea 

1. AJAX DISTRIBUTION 2015 S.R.L. COD FISCAL: 34089100 ADRESA: STR.STOLNICENI,NR.208 A TELEFON: 0770199093/0770160263 1 1 Agent vanzari,vechime in domeniu 1-2 ani,permis cat.B Conducator auto,vechime in domeniu 2 ani,permis cat.B Valabilitate: 15.03.2020

2. A.J.O.F.M. VALCEA COD FISCA;: 11342394 ADRESA: STR.DACIA,NR.8 TELEFON: 0250735608 INT.21 E-mail: claudia.busica@vl.anofm.ro 1 Consilier,clasa I,grad profesional superior,studii superioare,vechime minima in specialitatea studiilor-7 ani Dosarele se depun in perioada 11.03.2020-30.03.2020 Concurs in data de 13.04.2020-proba scisa In data de 15.04.2020-proba orala Relatii suplimentare pe site: www.anofm.ro

3. ALBARESOR S.A. COD FISCAL: 12762825 ADRESA: STR.RAURENI, NR.288 TELEFON: 0350805008/ 0250734862 E-mail: scalbaresor@gmail.com 2 2 Muncitor necalificat (cor:932905) Muncitor calificat (cor:753602) Valabilitate: 04.04.2020

4. ALEXIA PAN S.R.L. COD FISCAL:40508114 ADRESA:COM.SLATIOARA TELEFON:0747784548 4 Brutar Valabitate:18.03.2020

5. ALSON COM TRADING S.R.L. COD FISCAL: 2989082 ADRESA: MARAMURES TELEFON: 0730033518/0250731495 E-mail: hr@alson.ro 6 1 Tamplar universal,se solicita vechime in domeniu Fochist pentru cazane cu abur si apa fierbinte,studii medii Se ofera transport gratuit ,tichete de masa,posibilitate rapida de promovare in grila de salarizare valabiLa la nivel de unitate Valabilitate: 21.03.2020…

6. ANGUS SUD OLTENIA COD FISCAL:41248926 ADRESA: BUDESTI, PCT,,PESTE SIMNIC”,SAT RACOVITA, NR449,IMOBILC1, ET1 2 Vanzator Valabilitate:5.04.2020

7. ANTARES TRANSPORT S.A COD FISCAL: 1472990 ADREESA:STR.DACIA,NR.10 TELEFON: 0741741201 1 1 1 Electrician auto,studii medii,salariul de incadrare 4200 lei Mecanic auto,studii medii,salariul de incadrare3460 lei Valabilitate: 24.03.2020. Arhivar,studii medii Valabilitate: 26.03.2020.

8. APAVIL S.A. COD FISCAL: 16468149 ADRESA: STR.CAROL I,NR.3-5 TELEFON: 0250738903/0250735980 3 1 Incasator cititor(2 Horezu, 1 Ocnele Mari) Valabilitate: 18.03.2020 Tehnician topometrist (Dragasani) Valabilitate:19.03.2020

9. AVICARVIL FOOD & DISTRIBUTION S.R.L. COD FISCAL: 33307282 ADRESA: FRANCESTI TELEFON: 0725726005 1 Manipulant, studii medii,se ofera tichete de masa,o masa calda Valabilitate:31.03.2020

10. BARRECO LARY S.R.L. COD FISCAL: 7688072 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.LIBERTĂŢII, NR.36 TEL.: 0250/775352, 0740154393 E-mail: barecolary@yahoo.com 1 1 2 1 1 1 1 Medic balneolog/reumatolog Bucătar Ospătar Camerista Lucrator in bucatarie Muncitor necalificat Ingrijitor hotelier Valabilitate: 29.03.2020

11. BARRET FAMILY S.R.L. COD FISCAL: 29425859 ADRESA: BABENI TELEFON: 0725726005 1 Gestionar,studii medii Se ofera tichete de masa Valabilitate: 31.03.2020

12. BIN REZIDENT S.R.L. COD FISCAL: 37133596 ADRESA: LUNGESTI TELEFON: 0766946257 3 3 3 3 Muncitor necalificat Zidar Fierar Dulgher Valabilitate: 15.03.2020

13. BIROCOPY S.R.L. COD FISCAL: 10279221 ADRESA: M.EMINESCU,NR.26,BL.14,SC.A,AP.4 TELEFON: 0744617199 E-mail: petrica1958@yahoo.com 2 Electrician constructii montaj aparataj si cabluri de joasa tensiune Valabilitate: 18.03.2020

14. BOROMIR IND S.R.L. COD FISCAL:6334476 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON:0250734428 E-mail: resurse.umane@boromir.ro 7 8 1 1 1 1 2 Muncitor necalificat- studii medii Operator la fabricarea produselor fainoase- studii medii Lacatus mecanic-studii medii Inginer ind.alimentara-studii superioare Designer grafica-studii superioare Operator comercial-studii superioare Electrician intretinere si reparatii-studii medii Se ofera salariu atractiv,tichete de masa,transport gratuit Valabilitate: 19.03.2020

15. CARREFOUR ROMANIA S.A. COD FISCAL: 11588780 ADRESA: STR+. FERDINAND, NR.38 TELEFON: 0374708700 E-mail: maria_giuga@carrefour.com 1 1 Ajutor macelar Se ofera tichete de masa,ajutor de transport, asigurare medicala privata,cupoane valorice de Paste si Craciun, prima de vacanta Asistent vanzari Valabilitate: 18.03.2020

16. CASA JUDETEANA DE PENSII VALCEA COD FISCAL: 13587269 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.157-159 TELEFON: 0744640436 1 1 1 Arhivar,vechime in domeniu 1 an,permis cat.B Valabilitate: 16.03.2020 Inspector asistent serv.financiar-contabil,vechime in specialitate 1 an,studii superioare economice Valabilitate: 30.03.2020 Concurs in data de 10.04.2020 Inspector asistent serv.stabiliri prestatii,vechime in domeniu 1 an,studii superioare Valabilitate: 30.03.2020 Concurs in data de 14.04.2020

17. CASA HOREZEANA S.R.L. COD FISCAL: 16056610 ADRESA: HOREZU TELEFON: 0767976486 E-mail: casa.horezeana@yahoo.com 4 4 4 Ospatar Ajutor bucatar Bucatar Locurile de munca se afla la Horezu Valabilitate: 25.03.2020

18. CEMIT CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 22231146 ADRESA: STR.LILIACULUI,NR.2 TELEFON: 0773774584/0749864610 3 2 2 Muncitor necalificat Zidar Strungar Valabilitate: 02.04.2020

19. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI-SUCURSALA RM.VALCEA COD FISCAL: 400364445 ADRESA: STR.UZINEI,NR.1 TELEFON:0250701200 E-mail: dan.pirnea@chimcomplex.com 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 Fochist (autorizatie fochist clasa A grupaB, cunostinte min PC, apt fizic si psihic pt a presta act in ture si la inaltime) valab:13.03.2020 Referent in comert si marketing Serviciu Achizitii Materii Prime ( apt fizic si psihic pt a presta act in ture si la inaltime) valab:16.03.2020 Sudor ambigen (autorizatie sudor(valab:25.03.2020) Lacatus mecanic) valab:25.03.2020 Picher ( cerificat CENAFER pt picher, certif de evaluare a competentelor prof, apt med si psih.) Specialist mentenanta (studii sup, prof mecanic) Inginer chimist productie ( studii sup, prof chimie) Valabilitate: 01.04.2020 Responsabil inspectii calitate(studii specialitatea chimie-maistru, ing, cunostinte PC) Valabilitate:18.03.2020 Strungar Inginer tehnolog Operator chimist Valabilitate: 25.03.2020

20. CIVIL SPEED S.R.L. COD FISCAL: 28136089 ADRESA: STR.STIRBEI VODA,NR.158 TELEFON: 0741628921/0350806279 E-mail: office@civilspeed.ro 3 3 1 1 1 Dulgher Fierar betonist Deservent buldozer Deservent buldoexcavator Maistru/inginer CFDP Valabilitate: 03.04.2020.

21. COFRAROM FLEX S.R.L. COD FISCAL: 14499238 ADRESA: STR.BALCIULUI,NR.151 TELEFON: 0754401351 E-mail: claudia.mega@cofrarom.ro 1 Operator masina comanda numerica,vechime in domeniu 10 ani,cunostinte hidraulica/pneumatica,limba engleza,permis cat.B Se ofera tichete de masa Valabilitate: 25.03.2020

22. CONECT MED S.R.L. COD FISCAL: 16699720 ADRESA: ALEEA ROZELOR,NR.4,VILA 6,AP.2 TELEFON: 0726082285 2 Sofer,vechime in domeniu 3 ani Valabilitate: 17.03.2020..

23. CHURROS DESERT S.R.L. COD FISCAL: 40788812 ADRESA: ALEEA GLADIOLELOR,NR.1,BL.C 20,SC.A,AP.8 TELEFON: 0761982277 E-mail: churrosdesert@gmail.com 1 1 Cofetar Patiser Valabilitate: 21.03.2020

24. ) CONPHYS S.R.L. COD FISCAL: 1471510 ADRESA: STR.STRANDULUI,NR.52 TELEFON: 0250733323/0250731522 1 1 Inginer productie Inginer chimist Valabilitate: 20.03.2020

25. COSMO SASO S.R.L. COD FISCAL: 40650681 ADRESA: STR.EPISCOP DAMASCHIN TELEFON: 0740906657 4 Femeie de serviciu Valabilitate: 02.04.2020

26. cri CRISTEL PROFI PROD S.R.L COD FISCAL:37645065 ADRESA:B-DUL NICOLAE BALCESCU, NR.13 TELEFON:0746239362 1 1 1 Sef productie,studii superioare,durata incadrarii in munca 24 de luni Agent comercial,studii superioare,durata incadrarii in munca 24 de luni Tehnician decorator,studii medii,durata incadrarii in munca nedeterminata Valabilitate: 17.03.2020

27. DACOS S.R.L. COD FISCAL:1473244 ADRESA:CALEA BUCURESTI, NR.267 TELEFON:0250703777/0250709780 2 Functionar informatii, studii medii, Valabilitate:31.03.2020

28. DAMILA S.R.L. COD FISCAL: 2552702 ADRESA: MACIUCA TELEFON: 0250702017/0250702981 2 1 2 2 1 Operator masini unelte semiautomate si automate Lacatus mecanic Sudor Manipulant marfa Paznic Se ofera tichete de masa Valabilitate: 12.03.2020

29. DAVID SI LUCA DVD SRL COD FISCAL:42268824 ADRESA:BAILE OLANESTI, STR JARASTEI, NR6 P.L.:STR. OSTROVENI, NR25 B,C TEL:0770934983 3 Camerista Valabilitate: 4.04.2020

30. DECOSOR PROD S.R.L. COD FISCAL: 26124606 ADRESA: DRAGASANI,STR.DECEBAL.NR.25 TELEFON: 0770396992 1 Bucatar Valabilitate: 14.03.2020

31. DELGUARD S.R.L. COD FISCAL:22551191 ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.102 TELEFON: 0250730337 Emai:delguard.paza@yahoo.com;office@gelguard.ro 10 Agent de securitate Valabilitate: 27.03.2020

32. DESLEECLAMA SOLUTIONS S.R.L. COD FISCAL: 28244668 ADRESA: BUDESTI,SAT RACOVITA,STR,WDP,NR.1 TELEFON: 0374639067 15 14 Confectioner asamblor articole din textile-vechime in domeniu 1 an-curs calificare Muncitor necalificat Se asigura transport ,tichete 15 lei/zi. CV,interviu,proba de lucru Valabilitate: 02.04.2020

33. DIANA S.R.L. COD FISCAL: 2540090 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.227 TELEFON: 0250748881 E-mail: resurseumane@diana.com.ro 20 3 3 3 2 Manipulant Lacatus mecanic de intretinere Electrician Electromecanic Fochist Valabilitate: 02.04.2020

34. DILDAN CONSTRUCT PLAST S.R.L. COD FISCAL: 37275205 ADRESA: MIHAESTI TELEFON: 0749697579 7 Muncitor necalificat Valabilitate: 17.03.2020

35. DINAMIC GRUP S.R.L. COD FISCAL: 6670506 ADRESA: PAUSESTI MAGLASI TELEFON: 0756272704 1 Muncitor necalificat Valabilitate:17.03.2020

36. DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA COD FISCAL: 11286391 ADRESA: STR.DECEBAL,NR.4A TELEFON: 0250747720/0250746504 E-mail: aspj.valcea@aspjvalcea.ro 1 Asistent medical generalist PL,vechime in domeniu 6 luni,cunostinte operare PC Valabilitate: 11.03.2020-17.03.2020

37. DIRECTION FOR BUSINESS GRUP S.R.L. COD FISCAL: 25572644 ADRESA: POPESTI TELEFON: 0728100153 1 1 Dispecer,vechime in domeniu 1 an,studii medii Lucrator comercial,vechime in domeniu 1 an,studii medii Valabilitate: 20.03.2020

38. DREAM TAXI S.R.L. COD FISCAL: 17937308 ADRESA: B-DUL TINERETULUI,NR.1 B,CASA TINERETULUI, ET.8 TELEFON: 0723194544 2 Curier auto,studii medii Valabilitate: 15.03.2020.

39. ELDELA TRANS S.R.L COD FISCAL:30228444 ADRESA:STR.RAPSODIEI, NR.7,BL B1-1,SCARA A, AP16 TELEFON:0751108900 1 Sofer autobuz Valabilitate:18.03.2020

40. ELIMAR MOD SRL COD FISCAL:13853271 ADRESA:STR. GIB MIHAESCU 13,S7,A,2 TEL:0250733306 2 Coafor Valabilitate: 05.04.2020

41. ERD COM IMPEX S.R.L.(HOTEL CLASS) COD FISCAL: 7899916 ADRESA: BREZOI,DN 7 KM 205 TELEFON: 0744371841/0744680120/0744680150 3 2 2 Camerista Bucatar,vechime in domeniu 2 ani Pizzer,vechime in domeniu 2 ani Se ofera masa de prinz si seara Valabilitate: 14.03.2020.

42. FLAMICOM IMPEX SRL-PITESTI COD FISCAL: 3547836 ADRESA: STR.BARAJULUI,NR.10 TELEFON: 0250718835 E-mail: office@flamicom.ro 1 2 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Electromecanic Controlor calitate Tinichigiu carosier Consilier comercial Consilier clienti at.mecanic Agent de vanzari vn. Electrician auto Sef atelier Mecanic auto Pregatitor suprafete pentru lacuit Tehnician tehnolog mecanic Spalator vehicule Responsabil proces productie Agent servicii clienti,studii superioare Locurile de munca se afla la Rm.Valcea Valabilitate: 10.04.2020

43. FLANCO RETAIL SA COD FISCAL:27698631 ADRESA DE CONTACT: BUCURESTI,Plazza Romania Offices, Bd. Timisoara, 26, et 1, sect. 6 TEL/FAX:0212038100/0212038104 E-mail: HR.PERSONAL@flanco.ro (pers de contact: Petrus Mirela Adriana) 1 Director magazin (studii sup, vech min 1 an) Locul de munca este la Dragasani. Se ofera tichete de masa. Valabilitate:31.03.2020

44. FOREXIM S.A. COD FISCAL: 8178691 ADRESA: ALEEA BRADULUI,NR.4 TELEFON: 0747286625/0742815853 E-mail: forexym_construct@yahoo.com 4 5 2 Muncitor necalificat Zidar Valabilitate: 17.03.2020. Fierar betonist Valabilitate: 4.04.2020..

45. FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA COD FISCAL: 9658795 ADRESA: STR.GENERAL MAGHERU,NR.8 TELEFON: 0722291605/0250736307 E-mail: lidiadobre@inimapentruinima.org 2 Educator specializat,studii socio-umane Valabilitate: 30.03.2020

46. GESTAR S.R.L. COD FISCAL: 5503020 ADRESA: BUDESTI TELEFON: 0743090706 1 Vanzator Valabilitate: 09.04.2020

47. GLAMOUR ADVANCE BEAUTY COD FISCAL:40614700 ADRESA DE CONTACT:STR. GENARAL MAGHERU, NR 2A, RM. VALCEA TEL:0726016750 1 1 1 1 Asistent manager Cosmetician Manichiurist Frizer Valabilitate:21.03.2020

48. GRIMOB S.R.L. COD FISCAL: 14153489 ADRESA: SIBIU TELEFON: 0770833895 1 Vanzator Valabilitate: 07.03.2020

49. GROUPAMA ASIGURARI AGENTIA RM.VALCEA COD FISCAL:6291812 TELEFON: 0755190509 Email: claudia.marin@groupama.ro 20 Agent asigurare- studii medii / superioare Se asigura inscrierea la cursul de calificare agent Valabilitate: 08.03.2020..

50. GUTGAD S.R.L. COD FISCAL:26839589 ADRESA:DRAGASANI TELEFON:0250812122 2 1 Ajutor bucatar,studii medii Receptioner,studii medii Valabilitate:10.04.2020

51. HARDWOOD S.R.L. COD FISCAL: 6670492 ADRESA: STR.DEPOZITELOR,NR.14 TELEFON: 0250737370 E-mail: office@hardwood.ro 1 2 Taietor precizie in lemn( circularist),vechime in domeniu 2 ani Manipulant Se ofera bonuri de masa,transport platit integral Valabilitate: 27.03.2020.

52. HATY S.R.L COD FISCAL: 5236097 ADRESA: BABENI,STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.201 ( vis –a vis de FNC) TELEFON: 0250738931, E-mail: office@haty.ro 1 Paznic,calificare Se ofera tichete de masa Valabilitate: 26.03.2020

53. HQ FITNESS S.R.L COD FISCAL:39569142 ADRESA:STR. BARAJULUI 12 TELEFON:0724261369 E-mail:toricanii@automeister.ro 1 1 Receptionist Lucrator comercial Valabilitate:19.03.2020..

54. IMA DOWNSTREAM S.R.L. COD FISCAL: 35181961 ADRESA: DN 7,GOLESTI/BLIDARI TELEFON: 0768260336 E-mail: codo.golesti@rompetrol.com 2 Lucrator comercial,vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 14.03.2020

55. LADY DESIRE S.R.L. COD FISCAL: 41173211 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.229 TELEFON: 0784536403 E-mail: amalia7474@yahoo.com 4 1 1 1 Coafor stilist Cosmetician Maseur Manichiurist Valabilitate: 25.03.2020

56. LAURAND CONT SRL COD FISCAL: 39524132 ADRESA: CALEA LUI TRAIAN, NR56, RM. VALCEA TEL: 0763200497 1 Functionar economic Valabilitate: 05.04.2020

57. LENORY SRL COD FISCAL: 7833288 ADRESA:VOINEASA, STR VOINESITA, NR 46 TEL/FAX:0740792412/0743469317 5 1 Muncitor necalificat in silvicultura Gaterist Valabilitate: 06.04.2020

58. MAGIC TIC-TAC SRL COD FISCAL: 2617780 ADRESA:RM. VALCEA, STR. PARC INDUSTRIAL, NR.3 TEL/FAX: 0250739291/0250748783 5 3 Lucrator prelucrare peste Lucrator comercial Valabilitate:6.04.2020

59. MANE S.R.L. COD FISCAL: 30994700 ADRESA: PAUSESTI-MAGLASI TELEFON: 0744472968 5 Sofer comunitate Germania -vechime in domeniu 1 an Se ofera diurna Valabilitate: 17.03.2020.

60. MATRIX CONGR SRL COD FISCAL:201484057 ADRESA: STR. SEREI, NR8,CALIMANESTI TEL:0724289822 1 Vanzator (locul de munca este la Calimanesti – Jiblea Noua) Valabilitate:31.03.2020

61. MBJ FORT S.R.L COD FISCAL:39263398 ADRESA:STR. LUCIAN BLAGA, NR.7 TELEFON:0749768136 1 Muncitor necalificat in constructii Valabilitate:19.03.2020

62. METAL TECHNIKS S.R.L. COD FISCAL: 1478543 ADRESA: STR.DEPOZITELOR,NR.18 TELEFON: 0250737723/0250745734 E-mail: office@metaltechniks.ro 2 1 1 1 1 1 Sudor electric (procedee TIG, MIG-MAG) Controlor calitate-constructii metalice Vopsitor industrial Sablator industrial Lacatus mecanic intretinere si reparatii universale Strungar-strunguri cu CNC Valabilitate: 04.04.2020

63. MINITRANS S.R.L. COD FISCAL: 3290960 ADRESA: BUDESTI TELEFON: 0744192258 1 1 Zidar,rosar,tencuitor Muncitor necalificat Valabilitate: 18.03.2020

64. MLS SERVICII IMOBILIARE S.R.L. COD FISCAL: 18694177 ADRESA: STR.RADU DE LA AFUMATI,NR.8-10 TELEFON: 0745613368 Email: carmen.udrea@mlsleader.com 2 Operator calculator Valabilitate: 12.03.2020.

65. NORDIC IMPEX SRL COD FISCAL:98968533 ADRESA: RM.VALCEA, IANCU POP, NR2-4 TEL/FAX:0250745192/0250737386 1 Ambalator manual Valabilitate:30.04.2020

66. OLANESTI RIVIERA S.A COD FISCAL:14335928 ADRESA: STR.BAILOR,NR.10,BAILE OLANESTI TELEFON: 0250775047/0250775405 office@hotelolanesti.ro 2 2 Bucatar sef Bucatar Valabilitate: 28.03.2020.

67. PAJO AGRICULTURE S.R.L. COD FISCAL: 33412359 ADRESA: BABENI TELEFON: 0725726005 1 1 Inginer automatist Lacatus mecanic,calificare in domeniu,studii medii Se ofera tichete de masa,o masa calda,bonusuri Valabilitate: 31.03.2020

68. PANVILECO S.R.L. COD FISCAL: 40553077 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0766375597 4 Muncitor necalificat Valabilitate: 02.04.2020

69. PCI TRADING S.R.L. COD FISCAL: 32373067 ADRESA: STR.UZINEI,NR.67 TELEFON: 0758107928 E-mail: aurel.olteanu@pcitrading.ro 1 Electrician automatist,calificare in domeniu,experienta in domeniul chimie( prelucrare mase plastice) Valabilitate: 29.02.2020..

70. PIMECIM IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 16956913 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0760855500 2 2 2 Muncitor necalificat Femeie de serviciu Ingrijitor spatii verzi Valabilitate: 20.03.2020

71. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA/RESTAURANT COZIA COD FISCAL: 6205722 ADRESA: BUCURESTI E-mail: RO-00033.store@ro.mcd.com 2 Lucrator comercial,studii-minim 10 clase Locurile de munca se afla la Rm.Valcea Se ofera tichete de masa Valabilitate: 02.04.2020

72. PRIMARIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA COD FISCAL: 2540813 ADRESA: STR.GENERAL PRAPORGESCU,NR.14 TEL/fax: 0250731016/0250731843 1 1 1 Medic primar (studii univ de licenta spec medicina generala, certif. confirmare gr prof) Asistent medical (sc postlic sau echiv. Asistent med generalist/pediatrie, vechime min 6 luni) Bucatar(vechime min 5 ani, studii medii liceale, certif de calif. bucatar) Concurs in data de 31.03.2020

73. RAMTEX PRODUCTION S.R.L. COD FISCAL: 37430511 ADRESA: BUJORENI TELEFON: 0771500698 2 Lucrator comercial,vechime in domeniu 2 ani,studii medii Valabilitate: 17.03.2020

74. RAUDENT S.R.L. COD FISCAL: 40418157 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON:0755781477 2 4 Medic stomatolog Asistent medical Valabilitate: 04.03.2020

75. REIMAR CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL:14341245 ADRESA:LOC.BUCURESTI, SECTOR 6,STR. LT.GHEORGHE SAIDAC TELEFON/FAX:0250738888 E-mail:reimarconstruct@yahoo.com 3 1 3 3 3 Sofer masina mare tonaj, vechime in domeniu 3 ani, studii Atestat transport marfa,salariu atractiv,se ofera bonuri de masa Mecanic auto,vechime in domeniu 3 ani, salariu atractiv, se ofera bonuri de masa Zidar,vechime in domeniu 3 ani, salariu atractiv,se ofera bonuri de masa Fierar,vechime in domeniu 3 ani,salariu atractiv,se ofera bonuri de masa Dulgher,vechime in domeniu 3 ani,salariu atractiv, se ofera bonuri de masa Valabilitate:18.03.2020 Locurile de munca se afla in jud.Valcea

76. ROATA S.R.L. COD FISCAL: 6493293 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0744472968 5 Sofer comunitate Germania Valabilitate: 10.04.2020

77. RODACH CONSTRUCT SRL COD FISCAL:41902485 ADRESA: MACIUCA, SAT OVESELU TEL:0250702017 1 3 1 Tamplar sef echipa Muncitor necalificat in constructii Dulgher Valabilitate: 30.03.2020

78. ROLEXGEL S.R.L. COD FISCAL: 14119606 ADRESA: STR.LUCEAFARULUI,NR.1,BL.A 22,PARTER TELEFON: 0752263121 E-mail: rollexgel@yahoo.com 1 1 Lucrator comercial (( magazin instalatii sanitare) Vanzator Locurile de munca se afla la Calimanesti Se ofera tichete de masa Valabilitate: 27.03.2020

79. SAGAL CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 28052077 ADRESA: B-DUL TINERETULUI,NR.13 TELEFON: 0748889320 3 3 3 3 Maistru constructor,vechime in domeniu minim 5 ani,salariul net 3500-4000 lei Fierar betonist,vechime in domeniu minim 5 ani,salariul net 3000-3500 lei Dulgher,vechime in domeniu minim 5 ani,salariul net 3000-3500 lei Masinist terasamente,vechim e in domeniu minim 5 ani,salariul net 3000-3500 lei Valabilitate: 06.04.2020

80. SALGOMOB S.R.L. COD FISCAL: 16425784 ADRESA: STR.STIRBEI VODA,NR.320 TELEFON: 0722455609 2 Tamplar universal,se solicita experienta Valabilitate: 24.03.2020.

81. SBV MACHINING S.R.L. COD FISCAL: 33569607 ADRESA: STR.UZINEI,NR.1 TELEFON: 0350418870/0350418890 1 1 2 Strungar Gauritor-filetator Operator CN Valabilitate: 31.03.2020

82. SEYTOUR S.R.L. COD FISCAL: 1473660 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.135,BL.N2,PARTER TELEFON: 0350401331 E-mail: turism@seytour.ro 1 Agent turism,studii medii/superioare,cunostinte avansate de limba engleza,cunostinte operare PC Valabilitate: 09.04.2020

83. SENSO PRINT –PACK S.R.L. COD FISCAL: 39887030 ADRESA: STR.GIB MIHAESCU,NR.12 C TELEFON: 0753312456 E-mail: sensoprintpack@yahoo.com 2 1 1 Confectioner asamblor articole din carton,studii generale Ambalator manual Cartonagist Valabilitate: 10.04.2020

84. SISTEM PLAST S.A. COD FISCAL:11438007 ADRESA: STR.UZINEI,NR.1 TELEFON:0250701501-0250701504 2 2 3 Lacatus mecanic Sudor Frezor Se ofera tichte de masa + transport Valabilitate: 20.03.2020

85. SMEVAL INSTALCONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 41410067 ADRESA: STR.ARINILOR,NR.48 A TELEFON: 0772176403 1 Zugrav Valabilitate: 10.04.2020

86. SPEED HIDROELECTRICA S.A COD FISCAL: 13267213 ADRESA: STR.DECEBAL,NR.11 TELEFON: 0250735230/0250735232 1 1 Electrician instalatii baraj Exploatare Baraj Vidra Locul de munca se afla la Voineasa Se ofera tichete de masa Valabilitate: 16.03.2020 Electrician sef tura CHE Babeni,minim scoala profesionala Se ofera tichete de masa Concurs Valabilitate: 18.03.2020

87. STARLIV S.R.L. COD FISCAL: 37448233 ADRESA: SLATIOARA TELEFON: 0747089025 E-mail: SPORTLIV@YAHOO.COM 2 Operator comercial,studii medii Valabilitate: 10.04.2020

88. STREET QUEENS S.R.L. COD FISCAL: 37801709 ADRESA: STR.N.BALCESCU,NR.34 TELEFON: 0748487926 1 Instructor auto Valabilitate: 02.04.2020

89. SUVENIR S.R.L.( PENSIIUNEA CASA ALBA) COD FISCAL: 1466468 ADRESA: STR.T.VLADIMIRESCU,NR.41 TELEFON: 0766795199 1 2 4 Manager,vechime in domeniu 2 ani Bucatar Ospatar Valabilitate: 17.03.2020

90. THEMIS S.R.L.( VILA THEMIS) COD FISCAL: 186793 ADRESA: CALIMANESTI TELEFON: 0740014858, E-mail: contact@vilathemis.ro 1 Camerista,minim 10 clase Valabilitate: 14.03.2020..

91. TOUR ALICE S.R.L. COD FISCAL: 13875580 ADRESA: BAILE OLANESTI TELEFON: 0740259989 1 1 Receptioner Ospatar Valabilitate: 05.04.2020

92. U-FIT CROSSFIT S.R.L. COD FISCAL:39581154 ADRESA:STR. BARAJULUI 12 TELEFON:9724261369 E-Mail:toricanii@automeister.ro 1 1 1 Antrenor fitness Receptionist Lucrator comercial Valabilitate:19.03.2020..

93. VIPAL PRODS S.R.L.( HOTEL VIP) COD FISCAL: 37403045 ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.25 B TELEFON: 0757513883/0770934983 E-mail: george77vip@yahoo.com 2 2 1 Receptioner Camerista Ingrijitor cladiri Valabilitate: 13.03.2020

94. VOX PROFILE S.R.L. COD FISCAL: 21308632 ADRESA: MIHAESTI TELEFON: 0250765666 E-mail: alin.manda@vox.pl 2 2 1 2 Ajutor operator mase plastice Mecanic intretinere,vechime in domeniu 1an, calificare Electrician,vechime in domeniu 1 an,calificare Ajutor operator mixare (atestat stivuitorist) Valabilitate: 04.04.2020

95. VRANCART S.A COD FISCAL:1454846 ADRESA:CALIMANESTI TELEFON:0756089625 E-mail:larisa.neagoe@vrancart.com 1 1 Mecanic intretinere si reparatii,vechime in domeniu minim 2 ani Electrician intretinere,vechime in domeniu minim 2 ani Se ofera : –salariu atractiv, transport gratuit, bonuri de masa

Valabilitate: 12.03.2020

96. WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING S.A COD FISCAL: 1471049 ADRESA: STR.TOPOLOG,NR.24 TELEFON: 0250740360 E-mail: Valerica.sandulescu@wipro.com 1 Vopsitor industrial,vechime in domeniu 1 an,calificare in domeniu Se ofera tichete de masa Proba de lucru Valabilitate: 31.03.2020