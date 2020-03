Stefan Prala: NU voi candida la presedintia CJ Valcea!

Stefan Prala, administratorul special de la CET Govora, dezminte categoric zvonurile ca ar candida din partea PER la presedintia Consiliului Judetean Valcea.

Acesta ne-a declarat: Eu NU voi fi candidatul pentru funcția de președinte al C.J.Valcea din partea P.E.R. Vâlcea.

Nu am avut și nu am această intenție.

Mulțumesc pentru înțelegere!