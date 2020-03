Slujitorii sfintelor altare din Arhiepiscopia Ramnicului se roaga neincetat pentru oprirea acestei molime

Pe durata pandemiei, slujitorii sfintelor altare si vietuitorii manastirilor din Arhiepiscopia Ramnicului se roaga neincetat pentru oprirea acestei molime care face victime in randul credinciosilor si aduce atata neliniste sufleteasca. Desi nu pot veni la biserica, toti cei care vor sa fie pomeniti la Sfanta Liturghie pot trimite mesaje cu pomelnicele lor, la numarul de telefon: 0758 639 126 (chiar si pe aplicatia what’s up). Acestea vor fi pomenite gratuit, la Catedrala Arhiepiscopala.

De asemenea, Arhiepiscopia Ramnicului ii indeamna pe toti cei ce vietuiesc in tinutul binecuvantat al Valcii sa respecte recomandarile facute de organele abilitate ale statului, pentru a se proteja pe ei si pe cei dragi.