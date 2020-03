Programul Shopping City Râmnicu Vâlcea se ajustează

În contextul actual, ne-am alăturat demersului autorităților de a identifica și implementa soluții care pot preveni răspândirea noului virus COVID-19. Astfel, începând de luni, 16 martie, centrul comercial Shopping City Râmnicu Vâlcea își va ajusta programul de funcționare:

Hypermarket Carrefour -> 08:00 – 22:00

Farmacii: Help Net & Sensiblu -> 09:00 – 22:00

Cinema City -> 12:00 – 20:00 (ultimul film va începe la ora 20:00)

Punem pe primul loc siguranța clienților și angajaților noștri, asadar am luat o serie de măsuri necesare pentru a preveni raspandirea COVID-19.

✅ am instalat dispensere cu dezinfectant pentru mâini în zona intrărilor în mall, în toalete și în zona de restaurante și cafenele;

✅ a fost crescută frecvența zilnică a utilizării dezinfectanților. Vizate sunt, cu precădere, spațiile intens circulate, precum: toaletele, balustradele scărilor rulante, zonele de relaxare, lifturi, precum și zona restaurantelor și cafenelelor;

✅ toate filtrele sistemului de climatizare au fost înlocuite, în timp ce centrul comercial este aerisit în mod natural periodic;

✅ am dispus instalarea mesajelor de prevenire și informare în rețeaua digitală a centrului comercial, pentru a crește gradul de conștientizare;

✅ am amânat toate evenimentele programate până la finalul lunii martie;

✅ am închis temporar locul de joacă Energy Kids.

Vom continua să monitorizăm îndeaproape situația și să ne aliniem cu recomandările autorităților pentru protectia clientilor si angajatilor nostri.