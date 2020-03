Prioritatea zero pentru primarul din Budeşti, Ion Vlădulescu: introducerea rețelei de gaze naturale

Primarul localităţii Budeşti, Ion Vlădulescu, spune că în 2020 va începe execuţia și introducerea reţelei de gaze naturale: „Este necesar pentru industrie, agenţii economici din parcul industrial au nevoie urgentă de sistemul de gaze naturale, nu putem să gândim un parc industrial dezvoltat fără această utilitate. Gazele naturale asigură producţie, asigură încălzirea salariaţilor, este un element care contribuie la diminuarea costurilor. Este un element aşteptat şi de dezvoltatorii imobiliari care deja au proiecte în zonă”. Conform primarului Ion Vlădulescu, în curând va fi scoasă la licitaţie extinderea rețelei de canalizare în satele Linia şi Racoviţa: „Vom continua toate investiţiile demarate anul trecut cele privind infrastructura de drumuri şi poduri. În acest an vom face şi podul peste Sâmnic pe drumul care asigură o nouă legătură cu Râmnicu Vâlcea. Dorim să identificăm surse de finanţare pentru a asfalta şi întreg complexul de străzi din zona Parcului Industrial, unde sunt convins că vor veni şi alţi investitori. Deşi aici, ne confruntăm cu lipsa forţei de muncă dar să sperăm că această problemă se va rezolva în anii următori”. Prin Hotărârea nr. 78/2019, Consiliul Local al comunei Budeşti a aprobat asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categorii de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Drum Comunal Islaz-Barza şi construire pod peste Pârâul Sâmnic în comuna Budeşti. judeţul Vâlcea”, cu suma de 323.705 lei. Conform primarului localităţii Budeşti, s-a lucrat la modernizarea drumului din zona Barza, acolo unde se va amenaja aerodromul: „Cel mai important este faptul că s-a lucrat la drumul care face legătura între DJ 678 şi DN 67, acea rută ocolitoare care va face legătura cu municipiul Râmnicu Vâlcea. Drumul are o distanţă de 3,5 kilometri, şi se va realiza cu fonduri de la Guvern. Sunt bucuros că am început toate aceste investiţii şi vom mai începe şi altele”. Anul trecut, Primăria Budeşti a demarat implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Școlii gimnaziale sat Budeşti”.