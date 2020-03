Primarul comunei Stroeşti, Toma Ciolacu, are în vedere repararea drumului DC 131 Stroești-Obrocești,

În acest an, primarul comunei Stroeşti, Toma Ciolacu, are în vedere efectuarea de lucrări de reparații și imermeabilizare corp drum DC 131 Stroești-Obrocești, km 3+200 și 3+500, în satul Obrocești și lucrări de reparații și impermeabilizare corp drum Ulița Crucii, pe o distanță de 800 de metri, tot în satul Obrocești. În luna februarie, Guvernul a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 100.000 euro și alocarea acesteia bugetului local al comunei Stroeşti, judeţul Vâlcea pentru finalizarea obiectivului „Lucrări de punere în siguranţă a podului peste râul Cerna, sat Cireşu, punct Măgura, comuna Stroeşti. Primăria Stroești răspunde de modul de utilizare a sumei alocate. În acest an, primarul comunei Stroeşti, Toma Ciolacu, are în vedere refacerea şi modernizarea de drumuri de interes local, în toate satele componente, pe o lungime de 10 km: „Am depus proiectul la Comisia de Strategie şi Prognoză. Odată finalizat acest proiect, putem spune că 80% din infrastructura comunei ar fi asfaltată”. Anul trecut, primarul Toma Ciolacu a depus la Guvern un proiect pentru modernizarea Căminului Cultural din satul Pojogi, clădire care nu a fost niciodată reabilitată. În luna octombrie 2019, primarul Toma Ciolacu a primit fondurile de la Guvern pentru construirea unui pod peste râul Cerna în satul Cireșu. În luna septembrie, primarul Toma Ciolacu a încheiat lucrările de asfaltare a trei ulițe din satul Dianu: Puiului (în lungime de 650 de metri), ulița Găneștilor (pe o distanță de 350 de metri) și Măgurii: „În funcție de banii pe care îi vom avea în buget avem în vedere încă 5 kilometri de ulițe, dar și modernizarea centrului civic. De asemenea, dacă nu am obținut finanțare pentru reabilitarea căminului cultural din satul Stroești, ne vom ocupa și de acesta și se va executa o reabilitare exterioară. Pentru căminul cultural din satul Pojogi așteptăm liniile de finanțare prin Grupul de Acțiune Locală, prin care să putem accesa un proiect pentru reabilitarea și modernizarea acestuia”. Anul trecut, primarul comunei Stroeşti a finalizat obiectivul de investiţii la staţia de pompare şi alimentare cu apă din satul Dianu.