Primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, va asfalta în primăvara acestui an încă 4 ulițe

Cu bani din bugetul local pe 2020, primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, va asfalta în primăvara acestui an încă 4 ulițe: „Este vorba de ulițele La Fântână, La Cilică, La Giurcani, La Viteazu. De asemenea, mai avem proiectul ce se derulează prin CNI, unde avem de reabilitat o porțiune de drum, de 500 de metri, provocată de o alunecare de teren, unde se va consolida infrastructura, ziduri de sprijin și rigole, iar toate drumurile de tarla vor intra în reparații și întreținere”. În luna februarie, Consiliul local al comunei Pietrari a adoptat bugetul local pe 2020 la nivelul de circa 6,1 milioane de lei. Prin Hotărârea nr. 26/2019, Consiliul local al comunei Pietrari a aprobat derularea proiectului „Implementarea de soluţii wireless prin echipamente Wi-Fi la nivelul comunei Pietrari, judeţul Vâlcea” constând in distribuţie gratuita de internet pentru populaţie. Costurile necesare implementării acestui proiect vor fi de 45.000 lei fără TVA, cheltuieli eligibile și 18.000 lei cheltuieli eligibile cu abonamentul care se vor suporta din bugetul local. În luna noiembrie 2019, primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, a alocat 600 milioane de lei vechi din bugetul local pentru modernizarea iluminatului public: „Am intervenit, deocamdată, pe DN 67, de la monument pe DC 152, cam 1,5 kilometri în satul Pietrarii de Sus. Pentru celelalte zone, ne gândim la o variantă cu lămpi alimentate prin panouri solare”. Încă din vara anului trecut, primarul Nicolae Moraru a finalizat lucrările la podul peste pârâul Otăsău, în punctul „La Miroiu”. „Preocuparea noastră a fost să asigurăm tot timpul un confort cetăţenilor comunei Pietrari, astfel încât în permanenţă am executat reparaţii pe drumurile de interes local, drumurile care duc către terenurile agricole. Aşteptăm cu interes deosebit dacă va exista vreo posibilitate de accesare a fondurilor europene pentru mai multe proiecte, fiindcă în localitate sunt încă multe de făcut, deşi s-au realizat o bună parte dintre ele: alimentare cu apă, canalizare, şi multe altele”, a declarat primarul Nicolae Moraru.