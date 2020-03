Primăria comunei Bujoreni are un buget pe 2020 dimensionat la suma de 17,56 milioane de lei

În urma unei decizii a Consiliului Local al comunei Bujoreni din luna februarie, a fost adoptat bugetul pe 2020 estimat la suma de 17,56 milioane de lei. În luna ianuarie, primarul comunei Bujoreni, Gheorghe Gîngu, a reuşit să asfalteze drumul de la Olteni spre Malul Alb și Râmnicu Vâlcea, pe o lungime de 1,3 kilometri: „ Este cea mai rapidă rută care intră în Râmnic şi evită circulaţia de pe DN7. Cu bani din bugetul local am reuşit să rezolvăm lucruri care tergiversau de mult timp în zona din punctul Cuptorul Fermecat, pe partea dreaptă a DN, fiindcă de fiecare dată când ploua mai tare, viiturile care veneau de pe deal şi de la poligon treceau drumul național şi blocau întreaga zonă. S-au făcut rigole betonate, s-au amenajat trotuarele”. În anul 2019, Primăria Bujoreni a depus la Fondul Suveran de Investiţii un proiect privind modernizarea drumurilor comunale pe o lungime de 20 de kilometri, în valoare de circa 3,5 milioane de euro: „Am promis că voi recupera anii din cei pierduţi pentru a aduce localitatea în rândul comunelor dezvoltate ale judeţului, chiar dacă nu am reuşit să mai prindem multe dintre proiecte, fiindcă deja trecuse perioada de depunere când noi am preluat frâiele acestei localităţi”, a spus primarul Gheorghe Gîngu. În urma unei decizii de anul trecut a Consiliului Local, Primăria comunei Bujoreni a decis acordarea de ajutoare financiare de 500 milioane de lei vechi către două parohii: 300 milioane de lei vechi către Parohia Olteni și 200 milioane lei vechi către Parohia Bogdănești II. În luna iulie 2019, Consiliul Local al comunei Bujoreni a decis aderarea localității la Asociaţia Generală a Mărginenilor. Scopul asociaţiei este de a contribui la prosperitatea si procesul socio-economic al comunelor asociate in condiţiile in care România este un stat democratic, membru al Uniunii Europene, care conserva, modernizează si susţine traditia satului romanesc cu specificitatea acestuia prin implicarea tuturor cetățenilor din comunitățile asociate, organizează în parteneriat sau acord de colaborare activitati culturale care au specific traditia, portul, cântecul și jocul tradițional specific fiecărei zone.